حفيد أحد الباشاغات قاضاه لنشره فيديوهات على الفايسبوك و اليوتيوب

عامان حبسا نافذا وغرامة بـ200 ألف دج في حق مفجر قضية ممتلكات الحركى بوهران

يواجه مفجر قضية ممتلكات أحفاد الحركى والباشاغات بوهران الشاب المدعو ب س عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، وهو ما التمسه ضده وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران أمس، عقب مقاضاته من قبل كهل يبلغ من العمر خمسين عاما يتهمه بالقذف والتشهير من خلال نشر مقاطع فيديو عبر موقعي اليوتيوب و الفايسبوك ، يتهم فيها آباءه وأجداده بأنهم حركى وخانوا ثورة نوفمبر المجيدة .

حيثيات القضية تعود لمحاولة مالك عمارة يستأجرها الشاب رفقة عائلته ومجموعة من العائلات بحي الكميل الشعبي، طردهم سنة2016 ، الأمر الذي جعل الشاب يبحث عن مالك العمارة التي اكتشف الشاب من خلال استقصائه أنها تعود لأحد القياد المنحدرين من منطقة عين كرمس بولاية تيارت، ليدخل الشاب في منازعة قضائية وإعلامية عبر الوسائط الاجتماعية، مستدلا بشهادة المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين التي تشير إلى أن آباء وأجداد الشاكي لهم مسيرة غير مشرفة خلال ثورة نوفمبر، وأن المجاهدين قاموا بإعدام أحدهم لقيامه بخيانة الثوار والمجاهدين. جدير بالذكر أن قاضي الموضوع قد أحال القضية على المداولة، وسيصدر الحكم بتاريخ السادس من الشهر المقبل.