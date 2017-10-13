إطار بمديرية الضرائب تتهم مربيات ومديرة روضة للأطفال بالإهمال

شريط الاخبار
إسقاط 50 مناضلا سابقا في الفيس المحل من الترشح في قوائم تحالف إسلامي الفاف تتخلص من العاهة ألكاراز وتعيّن بلماضي توسيع قاعدة الاشتراكات ودعم صندوق التقاعد بـ 500 مليار دينار في 2018 البرنت بـ 57 دولارا وأوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2018 الصالونات والمعارض سمحت بإبرام 120 اتفاقية شراكة مع الأجانب حمس تعلن عن تشكيل هيئة لمتابعة الخروقات ضد مترشحيها رسائل الحكومة إلى سكان الجنوب في شهر أكتوبر عامان حبسا نافذا وغرامة بـ200 ألف دج في حق مفجر قضية ممتلكات الحركى بوهران إقصاء 10 أميار من قوائم الترشيحات بسبب الفساد زوخ يؤكد تشجيع الفاعلين في مجال تربية المائيات تعيين مدير الصحة لتيزي وزو على رأس القطاع بوهران نصف مليون معتمر جزائري يسيلون لعاب وكالات الأسفار تفكيك شبكة لتبييض الأموال إنطلاقا من السكوار وتزوير رخص المجاهدين أطباء يوجهون المرضى نحو عيادات خاصة لجني الأرباح! الكشف عن قوائم الأفلان للانتخابات بعد أسبوع الفاو تضع مقاييس الجودة العالمية على زيت الزيتون المحلي بتيزي وزو جمعية التجار والحرفيين تقدم اقتراحات حول قانون المالية 2018 تحديد هويات إرهابيّي بجاية يؤكد أقدميتهم وفشل التنظيمات في التجنيد البوليزاريو تشكك في نجاح مهمة كوهلر بالمنطقة بقايا الإرهاب في الجزائر تواجه شحّ التموين بالسلاح بوتفليقة سينظر في إمكانية العفو عن الموقوفين في أحداث غرداية المهاريست لمنع تسلل دواعش ليبيا إلى الجزائر قايد صالح يأمر الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية بالحيطة والحذر إنهاء مهام 10 مدراء ولائيين وتحويل 06 آخرين وترقية 14 إطارا لوبيات مصانع التركيب تضغط على الحكومة لمنع تحرير سوق السيارات إعادة النظر في قانون الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية حتيمة التماس 5 سنوات حبسا لمنتحل صفة نجل الجنرال العربي بلخير أطراف تطبخ في الخفاء لإزاحة زطشي وتسليم المهام لولد زميرلي! سوريا تقصى من التأهل إلى المونديال وتغادر بشرف كعوان ينبّه مهنيي الصحافة الكلاسيكية ويدعوهم للانسجام مع الرقمنة تجنبا للزوال ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها وزارة التربية تكشف عن تاريخ انطلاق التسجيلات في شهادة البكالوريا قضية حاملي شهادة الـ DEUA تجر أويحيي للمساءلة مديرية التكوين المهني بوهران تبرم 52 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية 150 رجل أعمال عماني للاستثمار في الجزائر وجعلها مركز توزيع نحو إفريقيا 187 مليار قروض حسنة خلال 10 سنوات دون نتائج!
  1. الرئيسية
  2. محاكم
  3. إطار بمديرية الضرائب تتهم مربيات ومديرة روضة للأطفال بالإهمال

على خلفية سقوط رضيعتها وتعرضها لإصابة خطيرة في الرأس

إطار بمديرية الضرائب تتهم مربيات ومديرة روضة للأطفال بالإهمال

  13 أكتوبر 2017 - 22:00   قرئ 40 مرة   0 تعليق   محاكم
إطار بمديرية الضرائب تتهم مربيات ومديرة روضة للأطفال بالإهمال

تابعت موظفة -وهي إطار بمديرية الضرائب- مديرة روضة للأطفال تدعى «مرام رستم» تقع بسعيد حمدين، إضافة إلى مربيتين، بتهمة الإهمال المؤدي للجرح الخطأ، راحت ضحيتها رضيعتها التي لا يتعدى عمرها أربعة أشهر، حيث تعرضت للسقوط، مما تسبب لها في إصابة خطيرة على مستوى رأسها، وهي تعاني حاليا من أضرار جسيمة بعد سنتين عن الحادثة.

تعود وقائع القضية إلى الفاتح من شهر مارس سنة 2015، عندما تركت صاحبة الشكوى رضيعتها التي لم تكمل بعد شهرها الرابع على مستوى روضة الأطفال «مرام رستم» بسعيد حمدين، ثم توجهت إلى مقر عملها بمديرية الضرائب. وبعد انتهاء دوامها، توجهت في حدود الرابعة ونصف مساء لأخذ ابنتها، فتفاجأت بوجود الممرضات. ودون أن تتفطن للأمر، حملت رضيعتها وتوجهت إلى منزلها، وبعد وصولها  قامت بنزع قبعة الرضيعة لتغيير ملابسها فلاحظت وجود ندبات واضحة على مستوى رأسها، فقامت بإخطار زوجها وقاما بنقلها إلى المستشفى لإجراء فحوصات  طبية لها، ليتبين أن الرضيعة قد تعرضت لحادث سقوط أدى إلى إصابة خطيرة، ليتنقل بعدها الزوجان إلى الروضة للاستفسار عن الحادثة التي وقعت لابنتهما، فكانت في استقبالهما مديرة الروضة وموظفون، حيث نفوا تعرض ابنتهما للخطر، ولأن والدة الطفلة طالبتهم بتسجيل كاميرات المراقبة، فقاموا بعرضه عليهما لكن جزئيا ورفضوا عرضه بالكامل، وهو الأمر الذي جعل والدي الرضيعة يتوجهان إلى مركز الشرطة بالأمن الحضري الـ 16 بسعيد حمدين بتاريخ 4 مارس 2015 لتقييد شكوى ضد مديرة الروضة والمربيات اللواتي تم استدعاؤهن وسماع أقوالهن. وصرحت المديرة أنها استلمت الرضيعة صبيحة الواقعة وسلمتها للمربية المسؤولة عن تغذية الرضع، لتسلمها بدورها للمربية الثانية من أجل تغيير حفاظاتها حيث حملتها إلى مكان نومها بعيدا عن الضجيج، وهناك شاهدتها سيدة وهي أم أحد الأطفال وأخطرت المربية بوجود سائل أبيض على مستوى رأس الرضيعة، غير أن المربية لم تهتم للأمر، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي إصابة على مستوى الروضة مؤكدة أنها إصابة قديمة، وهو نفس ما أكدته  المربيات اللاتي نفين تعرض الرضيعة لأي ضرر عن قصد أو دون قصد. كما صرحت المتهمة الثالثة وهي المربية المسؤولة عن تغيير حفاظات الرضع أنها شاهدت يوم الواقعة ولية أحد الأطفال تتقدم إلى سرير الرضيعة ثم قامت بحملها، مشيرة إلى أن من المحتمل أن تكون هي من أسقطتها. وعلى أساس تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى الجروح، تمت إحالة المتهمات الثلاث على محكمة بئر مراد رايس بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر. وخلال جلسة المحاكمة، تمسكت المتهمات بنفس التصريحات التي أدلين بها في محاضر سماعهن، في حين أكدت والدة الرضيعة أنها تضررت كثيرا جراء الواقعة التي تسببت فيها المتهمات، معبرة عن حزنها الشديد مما ماتعرضت له ابنتها التي أصيبت بتشوه على مستوى رأسها، حيث أصيبت بالصلع في موضع الإصابة التي منعت نمو الشعر وهي في سن الثانية من العمر، وقد مثل الأطراف نهاية الأسبوع الماضي أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لاستئناف الحكم الابتدائي الصادرعن المحكمة الابتدائية. وبعد ساعة عن انطلاق المحاكمة، تبادلت فيها المتهمات ووالدا الضحية التهم، قرر القاضي الجزائي تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق. 

حياة سعيدي 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من محاكم

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات