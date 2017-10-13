على خلفية سقوط رضيعتها وتعرضها لإصابة خطيرة في الرأس

إطار بمديرية الضرائب تتهم مربيات ومديرة روضة للأطفال بالإهمال

تابعت موظفة -وهي إطار بمديرية الضرائب- مديرة روضة للأطفال تدعى «مرام رستم» تقع بسعيد حمدين، إضافة إلى مربيتين، بتهمة الإهمال المؤدي للجرح الخطأ، راحت ضحيتها رضيعتها التي لا يتعدى عمرها أربعة أشهر، حيث تعرضت للسقوط، مما تسبب لها في إصابة خطيرة على مستوى رأسها، وهي تعاني حاليا من أضرار جسيمة بعد سنتين عن الحادثة.

تعود وقائع القضية إلى الفاتح من شهر مارس سنة 2015، عندما تركت صاحبة الشكوى رضيعتها التي لم تكمل بعد شهرها الرابع على مستوى روضة الأطفال «مرام رستم» بسعيد حمدين، ثم توجهت إلى مقر عملها بمديرية الضرائب. وبعد انتهاء دوامها، توجهت في حدود الرابعة ونصف مساء لأخذ ابنتها، فتفاجأت بوجود الممرضات. ودون أن تتفطن للأمر، حملت رضيعتها وتوجهت إلى منزلها، وبعد وصولها قامت بنزع قبعة الرضيعة لتغيير ملابسها فلاحظت وجود ندبات واضحة على مستوى رأسها، فقامت بإخطار زوجها وقاما بنقلها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية لها، ليتبين أن الرضيعة قد تعرضت لحادث سقوط أدى إلى إصابة خطيرة، ليتنقل بعدها الزوجان إلى الروضة للاستفسار عن الحادثة التي وقعت لابنتهما، فكانت في استقبالهما مديرة الروضة وموظفون، حيث نفوا تعرض ابنتهما للخطر، ولأن والدة الطفلة طالبتهم بتسجيل كاميرات المراقبة، فقاموا بعرضه عليهما لكن جزئيا ورفضوا عرضه بالكامل، وهو الأمر الذي جعل والدي الرضيعة يتوجهان إلى مركز الشرطة بالأمن الحضري الـ 16 بسعيد حمدين بتاريخ 4 مارس 2015 لتقييد شكوى ضد مديرة الروضة والمربيات اللواتي تم استدعاؤهن وسماع أقوالهن. وصرحت المديرة أنها استلمت الرضيعة صبيحة الواقعة وسلمتها للمربية المسؤولة عن تغذية الرضع، لتسلمها بدورها للمربية الثانية من أجل تغيير حفاظاتها حيث حملتها إلى مكان نومها بعيدا عن الضجيج، وهناك شاهدتها سيدة وهي أم أحد الأطفال وأخطرت المربية بوجود سائل أبيض على مستوى رأس الرضيعة، غير أن المربية لم تهتم للأمر، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي إصابة على مستوى الروضة مؤكدة أنها إصابة قديمة، وهو نفس ما أكدته المربيات اللاتي نفين تعرض الرضيعة لأي ضرر عن قصد أو دون قصد. كما صرحت المتهمة الثالثة وهي المربية المسؤولة عن تغيير حفاظات الرضع أنها شاهدت يوم الواقعة ولية أحد الأطفال تتقدم إلى سرير الرضيعة ثم قامت بحملها، مشيرة إلى أن من المحتمل أن تكون هي من أسقطتها. وعلى أساس تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى الجروح، تمت إحالة المتهمات الثلاث على محكمة بئر مراد رايس بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر. وخلال جلسة المحاكمة، تمسكت المتهمات بنفس التصريحات التي أدلين بها في محاضر سماعهن، في حين أكدت والدة الرضيعة أنها تضررت كثيرا جراء الواقعة التي تسببت فيها المتهمات، معبرة عن حزنها الشديد مما ماتعرضت له ابنتها التي أصيبت بتشوه على مستوى رأسها، حيث أصيبت بالصلع في موضع الإصابة التي منعت نمو الشعر وهي في سن الثانية من العمر، وقد مثل الأطراف نهاية الأسبوع الماضي أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لاستئناف الحكم الابتدائي الصادرعن المحكمة الابتدائية. وبعد ساعة عن انطلاق المحاكمة، تبادلت فيها المتهمات ووالدا الضحية التهم، قرر القاضي الجزائي تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.

حياة سعيدي