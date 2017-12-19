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حاول تنبيه المسؤولين إلى أن نظامها الآلي غير محصن

18 شهرا حبسا نافذا للهاكر مخترق موقع اتصالات الجزائر

  19 ديسمبر 2017 - 20:45   قرئ 7 مرة   0 تعليق   محاكم
18 شهرا حبسا نافذا للهاكر مخترق موقع اتصالات الجزائر

قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء  أمس بإدانة  الهاكر  الذي اخترق موقع اتصالات الجزائر بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة، هذا على خلفية قيامه بتعطيل أنظمة التشغيل لديها عبر الوطن عن طريق تغيير كلمة المرور لبريدها الإلكتروني، بهدف تنبيه المسؤولين أن نظامها الآلي غير محصن وبإمكان أي شخص كان اختراقه حسب تصريحاته بالجلسة.

 

أُوقف المتهم وهو صائغ في العقد الثالث من العمر ينحدر من ولاية باتنة من قبل فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية عقب تلقيها شكوى من اتصالات الجزائر أكدت من خلالها تعرض موقعها إلى سلسة هجومات واختراقات متواصلة لأنظمة التشغيل وكافة الحسابات الإلكترونية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما تسبب في تعطيل الخدمة عبر كافة ربوع الوطن، ولقد تم اكتشاف ذلك من قبل إطارات المؤسسة على رأسهم رئيسة دائرة التسيير المعلوماتي للموارد البشرية والذين حاولوا السيطرة على الوضع وتدارك ما يحدث، توقفت تلك الاختراقات لمدة شهر كامل لتعود بعدها بأكثر قوة مخلفة أضرارا كبيرة أدت الى توقف الخدمة بالكامل، وبناء على الشكوى المقدمة من طرفة اتصالات الجزائر باشرت مصالح الامن تحرياتها وتمكنت من تحديد هوية الفاعل الذي تبين أنه قام بقرصنة تلك المواقع وتوقف لعدة مرات بعد سفره لدول أوروبية، وبمثوله أمام هيئة المحكمة اعترف أنه قام باختراق وقرصنه موقع  اتصالات الجزائر  وهذا بهدف تنبيه السلطات بضعف الموقع وأنه غير محصن ومن الضروري توفير أنظمة أكثر، وهو ما لم  يقتنع به الطرف المدني الذي أشار إلى أن فعلته وراءها أطراف خارجية حرضته على ذلك، وعلى أساس الوقائع المتابع بها التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا .

حياة سعيدي

 

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