حملة فاشلة ضد اليسار

الحملة التي يشنها التيار الإسلامي ضد اليسار، وضد كل الذين وقفوا في صف واحد لمساندة الروائي رشيد بوجدرة في قضيته (رغم أنهم ليسوا جميعا من التيار اليساري)، لا يمكن وصفها إلا بالحملة التي تُشبه إطلاق النار في «كونسيرتو». بالتالي فهي حملة مُزعجة، تنبعث منها رائحة تقسيم الناس إلى مؤمنين وإلى علمانيين، وهو دأبُ هذا التيار منذ أن تأسس. هي حملة ترمي إلى تفعيل النزعة الشعبوية لا غير، بهدف اظهار اليساريين في صورة «علمانيين»، كنقيصة تقابلها التمسك بالعقيدة لدى أنصار هذا التيار. لم نخرج بعدُ من زمن اتهام الناس، ورميهم بالخطيئة الكبرى بغية كسب ود ودعم الفئات الشعبية. ولا يوجد تهمة جاهزة وسهلة مثل تُهمة «العلمانية». وهذا انزلاق خطير، لأنه كان حريا على هؤلاء الإسلاميين أن يكسبوا ود الناس بأفكارهم، وليس باتهام الآخرين ورميهم بالعلمانية، أو غيرها من التهم الجاهزة. هذه الانقسامية التي أكل عليها الدهر وشرب، والتي تعود لمرحلة التسعينات، يبدو أنها لا تزال في صلب الخطاب الإسلامي، الذي لا يعترف بالاختلاف، ويتحسس من كل الأفكار التي تناصر قيام حرية المعتقد والمواطنة. نفس هؤلاء الإسلاميون أصبحوا يتحدثون اليوم عن «الرأسمالية العالمية»، ألم يناصروها في حرب أفغانستان؟ ألم يتحالفوا مع أمريكا (رمز هذه الرأسمالية) لضرب الاتحاد السوفييتي؟ يبدو أن التخبط في الأفكار والمواقف أضحى ميزة أساسية لدى كثير من زعماء التيار الإسلامي اليوم، إلى درجة أنهم أضحوا عاجزين عن تقديم أفكار متجانسة. ومن عجز عن تقديم الأفكار، سارع إلى توجيه التُهم، وذلك ضعف وهوان، وتعبير عن العجز لا غير. فالقوي بأفكاره، وليس باتهام للآخرين.

بقلم: حميد آيت مزيان