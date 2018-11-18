بقلم: حميد آيت مزيان

سيد قطب والنصائح الماكرة

يبدو أن تيار الإخوان المسلمين، لا ينشر سوى الخلافات أينما حل. هذا ما يريد أن يبرزه الكاتب المصري وحيد حامد من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة»، الذي يُبث حاليا في عدد من القنوات التلفزيونية العربية، وسط جدل كبير حول احتمال انخراط الرئيس المصري جمال عبد الناصر في الجماعة الإخوانية، رغم تكذيب كثير من المقربين منه من قيادات الثورة المصرية (1952). وتظهر جماعة الإخوان في هذا العمل التلفزيوني، كجماعة لا تهتم سوى ببعث الشقاق، وخلق النزاعات، حتى أن سيد قطب ظهر في صورة شخصية مجبولة على الإيذاء، وعلى تقديم النصيحة الماكرة لجماعة قيادة الثورة المصرية. منها نصحهم بعدم حل ومنع جماعة الإخوان، وتركها تنشط، حتى تكون بمثابة «خنجر في ظهرهم» كما ردد قائلا في احدى لقطات المسلسل. ومن يتابع العمل يدرك أن الإخوان مصابون فعلا بعقدة التفوق، يعتقدون أن أمور العباد لا تصلح، ولا تقوم لها قائمة إلا إن أدلوا بدلوهم فيها، وبغير ذلك سيكون مصير الناس مصيرا تعيسا أقرب إلى جهنم. وتبرز التصرفات السيئة للجماعة من خلال تصرفات مرشدها الثاني حسن الهضيبي، الذي نصح عبد الناصر بعد قيام الثورة بفرض الحجاب فرضا (بينما بناته غير محجبات). كما ينصحه بغلق دور السينما، ليختار عبد النصار الدولة المدنية على الدولة الدينية. ونشاهد سيد قطب يثور على السيدة أم كلثوم، ويعتبرها رفقة عبد الوهاب من أزلام النظام الملكي والملك فاروق. وغيرها من الصور السيئة التي يقدمها المسلسل عن الجماعة.