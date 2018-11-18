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خلافات العرب قوة لإسرائيل

  11 جوان 2017 - 10:58   قرئ 566 مرة   0 تعليق   مسـمار جحـا
خلافات العرب قوة لإسرائيل

الخلافات العربية التي ظهرت مؤخرا، تطرح أكثر من سؤال حول انعكاساتها على المنطقة، بالأساس فيما يتعلق بمكانة اسرائيل. قبل هذه الأزمة التي برزت عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب للمنطقة، ساد اعتقاد في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، أن إدارة الرئيس ترامب أصبحت تختلف عن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي كانت فاترة إلى حد ما تجاه إسرائيل. فساد تهليل وتكبير بهذا التوجه الجديد، الذي طالما انتظره بنيامين نتنياهو، صاحب نظرية «إفشال الصف العربي»، ونخره بالشقاق والنزاع. مما يعني أننا أمام تغير جوهري وجذري للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، بعد وقوف الرئيس «ترامب» أمام حائط المبكى، أو تركيزه في الحديث عن إيران، أو تهميشه للقضية الفلسطينية، ثم إيجاد بؤرة توتر جديدة في منطقة الخليج التي كانت تنعم بالهدوء. ومثلما كانت اسرائيل هي بمثابة الرابح الأكبر في الصراع السني - الشيعي على مدى سنوات طويلة، فإن الصراع الخليجي - الخليجي سوف يؤدي بدوره إلى جعل اسرائيل بمثابة الرابح الأكبر. وكلما تزايدت حدة الخلافات العربية - العربية، وتنامت بؤر التوتر، بقيت اسرائيل واقفة.  علما أن أصل الصراع بين الدوحة والرياض، هو في الأصل صراع حول مشروع غازي لا يجد طريقا للمرور نحو أوروبا. فكل شيء يسهل تحقيقه في المنطقة العربية إلا رص الصفوف.  

بقلم: حميد آيت مزيان

 

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