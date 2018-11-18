بكالوريا بسلام .. لكن

صحيح أن امتحان شهادة البكالوريا مر هذا العام بسلام، وتنفست وزيرة التربية الصعداء أخيرا. ويمكن اعتبارها بمثابة دورة ناجحة، في انتظار النتائج التي تبقى المعيار الوحيد لتحديد نسبة هذا النجاح. يمكن القول إننا وضعنا حدا نهائيا لعدة مظاهر رافقت الامتحان سابقا، فوضعت الشهادة محل شك. بالأخص بعد ظاهرة التسريبات، واستمرار محاولات الغش، وابداع طرق وتقنيات مغايرة ومختلفة، والتي كما قلنا منذ فترة إنها تحولت للأسف لظاهرة اجتماعية. ويبقى أن النقطة السوداء في بكالوريا هذا العام، هو ارتفاع عدد الطلبة المقصين بسبب التأخير. هذا هو الرهان الذي يجب أن ترفعه وزارة التربية الوطنية السنة المقبلة، لتجنب انتشارها، واستمرارها، والتعامل معها بما يضمن السير العادي لجميع الطلبة. ستبقى مشكلة الإقصاء بمثابة الهاجس الذي يخيف، والذي يجب أن نجد له حلولا، حتى لا يتحول مجهود آلاف الطلبة هباء منثورا. صحيح أن مسؤولية الطالب لا يمكن انكارها. وهو المطالب بتجنب كل عائق للوصول في الوقت المحدد. لكن في كثير من الأحيان، نجد أن أمورا خارجة عن نطاقه قد تحدث، فترهن امتحانه. أعتقد أنه يجب ايجاد صيغة جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة في السنوات المقبلة، عبر اضفاء بعض الليونة في التعامل مع المتأخرين الذين يصابون بالإخفاق.

بقلم: حميد آيت مزيان