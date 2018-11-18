بقلم: حميد آيت مزيان

قطعُ دابر التطرف

يأتي الملتقى الذي نظمه مجلس الأمة أمس، حول التطرف والحوار، في وقت اقتنع فيه العالم بأسره بأن ظواهر الغلو، الإرهاب، والتطرف، لا يمكن القضاء عليها نهائيا، وقطع دابرها، إلا بواسطة التعمق الفكري، والذهاب إلى الجانب العقائدي والجهادي الذي أوجد فكرة «ديار الحرب». التطرف عبارة عن غذاء سيء يتغذى عليه الناس في المجتمعات المعاصرة (وليس فقط في المجتمعات العربية الإسلامية كما كان عليه الحال في السنوات الماضية). بواسطته يلجأ بعض الناس إلى الإرهاب وارتكاب الجرائم، تحت غطاء ديني. أصبحت الحرب التي يخوضها العالم بأسره ضد الإرهاب في الوقت الحالي، أمرا مرتبطا كذلك بالجانب الفكري والعقائدي. بعد أن تأكد أن هزم التطرف عسكريا مسألة في غاية الصعوبة، بسبب بقاء وانتشار الفكر المُغالي، التطرف العقائدي، والمرجعيات الهدامة التي تكونت على مدى سنوات طويلة من التاريخ، إلى غاية أفكار سيد قطب الذي كفر المجتمع (المسلم) وهو قابع في سجون نظام عبد الناصر، في كتابه «معالم في الطريق». المقارعة بالفكر أضحت ضرورية، اليوم أكثر من أي وقت مضى. ومن اقتنع بالمغالاة، لا يمكن ارجاعه إلى جادة الصواب، إلا بواسطة العقل والفكر. والنتيجة، هي أن ينابيع القتل والتدمير، التي أصبحت تنتشر هنا وهناك عبر العالم، لا يمكن جعلها تجف، وتخفت، إلا بواسطة غرس النزعة العقلية. فالحرب على التطرف في النهاية، هي كذلك حرب فكرية، وليست عسكرية لوحدها. فهي حرب العقل ضد الجهل.