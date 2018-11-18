بقلم: حميد آيت مزيان

الغرب تلميذ غبي

يبدو أن الغرب لا يحسن استخلاص الدروس، فهو كمن خرج عن درب الصواب، وأضحى تائها. لا يزال يبدي تساهلا تجاه الطوائف الدينية التي تخرج عن دائرة المعتقدات الإسلامية التقليدية وتدعو لممارسات دخيلة. بالأمس احتضن كل التوجهات الاسلامية الراديكالية، وأنصار الإسلام السياسي، التي كانت تدعو للجهاد، العنف والتطرف، وها هو اليوم يدافع عن حق الطوائف الدينية في ممارسة معتقداتها في البلاد الإسلامية بكل حرية، ليس في البلدان التي برزت فيها، بل في تلك التي انتقلت اليها. هو نفس الخطأ، نفس التصرف، ونفس المواقف التي لا تعرف طبيعة هذه الحركات الدخيلة التي تسعى للتصرف العقيدي بشكل مختلف ومغاير عن توجهات المجتمعات الإسلامية بعمومها. الكل يذكر تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كتيار ساندته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، للوقوف ضد التوجهات الوطنية للرئيس جمال عبد الناصر. كما يذكر كيف قام نفس هذا الغرب بمساعدة ممثلي حركات الإسلام السياسي المناهضة للدولة الجزائرية في التسعينات. وها هو يدافع اليوم عبر احدى منظماته، عن حق الطوائف الدينية في ممارسة نشاطها بكل حرية في الجزائر. بالأمس دافع عن الإسلام السياسي، وقال إنه من حقه ممارسة نشاطه السياسي، فكانت النتيجة التي يعرفها الجميع، واليوم نجده يسعى لغرس ممارسات دينية دخيلة عن النسيج الاجتماعي المحلي باسم حرية المعتقد. كم يبدو هذا الغرب غبيا، عاجز عن استخلاص الدروس.