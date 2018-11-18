بقلم: حميد آيت مزيان

معطوب الوناس الرمــــــــــز

لا يزال الفنان الراحل معطوب الوناس يحتل مكانة رمزية في الذاكرة الشعبية، بعد مرور تسعة عشرة عاما عن رحيله في زهرة العمر. فهو الفنان الملتزم بقضايا الناس من حوله. وبقضايا الوطن برمته. الوطن وهو يسير نحو أفاق ديمقراطية، جعلته يتخلص من براثن الحزب الواحد، ويتوجه نحو التعددية بثبات. هذه التعددية أرادها معطوب الوناس تأخذ شكلا ثقافيا، فهو الذي كان يخاطب الأبعاد المختلفة للثقافة الوطنية، بالتركيز على البعد الأمازيغي كمكون أساسي للهوية الوطنية. لم يكن معطوب الوناس فنانا فقط، بل كان مثقفا ملتزما، استجاب لنداء الوطن لما كان بحاجة إليه. ترك باريس وصالوناتها الفاخرة، وفضل الوقوف إلى جانب عامة الناس في محنتهم وفي نضالهم من أجل الديمقراطية، وحرية التعبير، والحداثة وكل القيم التي قامت عليها الجزائر عقب أحداث أكتوبر 1988. لكل هذا يعتبر معطوب رمزا ليس لمنطقة القبائل لوحدها، بل للجزائر برمتها. رمزا للمثقف الذي وجد فيه مناضلا ضد التطرف. يزاوج بين الفن والالتزام. رمزا للعامة التي كان يذكرها بأهمية النضال الديمقراطي. رمز للجزائر المُصرة على تجاوز كل معوقات الديمقراطية. رمز للإنسان الرافض للأحادية بأشكالها السياسية والثقافية، التي تغلق الأفاق وتجعل المستقبل مشكوك فيه. رمز الفنان في مكانه الصحيح.