بقلم: حميد آيت مزيان

الإسلاميون ُيناقشون اشاعة

يصاب من يتابع ما يكتبه أنصار التيار الإسلامي، أو التيار المحافظ، هذه الأيام تعقيبا على اشاعة حذف «البسملة» من الكتاب المدرسي، بحجم كبير من الذهول. يدرك تدني المستوى الذي وصل اليه هذا التيار، أو من يتحدث باسمه. إلى جانب اصرار أنصاره على مناقشة اشاعة، أو فكرة غير واردة أصلا، نجدهم يفعلون ذلك بشكل يثير الأسف. كان التيار الإسلامي فيما مضى من السنوات، تيارا فكريا محترما، يثير النقاش، ويحث على الجدل. كان له أنصاره من المثقفين والكتاب. هؤلاء كانوا أصحاب مستوى فكري عميق. كلنا يذكر ملتقيات الفكر الإسلامي التي كان يشرف عليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف المرحوم مولود قاسم نايت بلقاسم، وكيف كان في غاية الأهمية، تحث على المتابعة والاهتمام. يتابعها المثقفين من كل التوجهات، لما كانت تعبر عن توجه عقلاني، وفلسفي وفكري. لكن ما كان منتشرا خلال هذه الملتقيات من فكر وعلم وفلسفة، راح يختفي شيئا فشيئا، بعد أن تحول المشروع الإسلامي، من مشروع فكري حضاري، إلى مشروع سياسي يخوض فيه كل من هب ودب. انتهى زمن الملتقيات الفكرية، وجاء زمن الساحات العمومية.