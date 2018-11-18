بقلم: حميد آيت مزيان

عقد نفسية .. دواؤها «عيب»

أصبحت قضية اختفاء الأطفال، بعد اختطافهم، وظهورهم قتلى، مسألة مفجعة للغاية، تثير الكثير من التساؤلات المُربكة في مجتمعنا، وهو يشهد تحولات عميقة. والأكيد أنها تعبر عن وجود درجة قصوى من العنف، الذي أصبح مستشريا بشكل فظيع. ويبدو أن ذلك مرتبط بعنف مرضي، وعقد نفسية مستشرية. صحيح أن الظاهرة لا تخص الجزائر لوحدها، ولا تشكل استثناء عندنا دون دول أخرى، بل تمس العالم برمته، وكل المجتمعات وتعرف تحولات عميقة، حيث بلغت جرائم القتل التي كان ضحاياها أطفالاً تحت سن الثمانية عشرة عامًا في الولايات المتحدة، ألف وأربعمائة وأربعة وتسعين طفلا، في العام 2008 لوحده. والأكيد، سواء -تعلق الأمر بالجزائر أو بأمريكا-أن الحالة مرضية، ومرتبطة بالعقد النفسية. وقد ترتبط بالتحولات الاجتماعية الحاصلة، والتحول إلى مجتمع مادي بالأساس، يدفع الناس إلى ارتكاب أبشع الجرائم مقابل «حفنة من الدنانير». هذه الحالة النفسية المرضية، تعتبر بمثابة دافع رهيب نحو مثل هذا الأفعال الشنيعة. الأكيد كذلك، أن مجتمعنا، لم يعد ذلك المجتمع المُسالم، بل أصبح مجتمعا تنخره مظاهر مخيفة، وعجيبة، ومظاهر نفسية وتعقيدات كثيرة، منها ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم. وهذا ما يجعلنا نصاب بالدهشة، ونحن نستمع لمثل هذا الأخبار على مدار السنة. لكن المخيف أكثر، هو أن ثقافة هذا المُجتمع، ترفض الاعتراف بدور الطبيب النفسي. حيث يعتبر ذلك بمثابة «عيب» كبير. وهنا لب المشكلة.