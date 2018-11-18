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بعد قرار الدولة بمجانية الدخول إلى الشواطئ حتى السيارات أصبحت معنية بالسباحة

  03 جويلية 2017 - 11:11   قرئ 805 مرة   0 تعليق   مسـمار جحـا
بعد قرار الدولة بمجانية الدخول إلى الشواطئ حتى السيارات أصبحت معنية بالسباحة

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