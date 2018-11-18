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ترامب - بوتين.. لقاء الحفاوة  

  09 جويلية 2017 - 10:46   قرئ 619 مرة   0 تعليق   مسـمار جحـا
ترامب - بوتين.. لقاء الحفاوة  

كان الرئيس دونالد ترامب أكثر حيوية، بينما ظل فلاديمير بوتين يبدو ساكنا هادئا، هكذا كانت طبيعة الرجلين اللذين التقيا لأول مرة أمس، خلال «قمة العشرين». دار اللقاء بينهما لمدة ساعتين، وتناولا الوضع في سوريا، فتوصلا إلى اتفاق مبدئي، وتقاربت وجهتي نظر كل منهما حول ضرورة وضع حد نهائي للحرب في سوريا، ووقف إطلاق النار في الجنوب مع الحدود مع الأردن. هذا هو حال العالم اليوم، بل هو حاله منذ بروز فكرة القوى العظمى، منذ زمن الإمبراطوريات القديمة، حيث إن هذه القوى التي أصبحت تسمى بالعظمى هي التي تحدد قيام الحروب وتوقفها، وهي التي تحدد مصائر البشرية، وفق ما تريده مصالح الشركات الكبرى التي لا تفكر سوى في مصالحها التجارية. حيث قال أحد المعلقين على اجتماع قمة «هامبورغ» الأخيرة، إن الاجتماع مهم، والأهم هو ذلك الذي يعقده أصحاب أضخم الشركات عبر العالم، لتحديد توجه السياسات الدولية على شكل ورقة طريق تأخذ بها السياسات. صحيح أن المناهضين للعولة، هم من يروجون لهذا التصور، لكن يبدو أنه صحيح بنسبة كبيرة. والمؤكد، أنه متى اتفقت القوى العظمى فيما بينها، فإن الحروب تتوقف، وتنتهي، ولا يكون لها مكان. وإن اختلفوا، استمرت تلك الحرب، وتزايد دخانها، وأضحت نيرانها أكثر التهابا. ويبدو أن حرارة اللقاء والحديث مع الرئيس ترامب، أنست الرئيس بوتين موعده اللاحق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. 

 

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