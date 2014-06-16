للتطرف نهاية في الأخير

انتهت معركة الموصل، وتمكنت القوات العراقية من استعادة جامع النوري الذي كان رمزا لبداية دولة الخلافة. تحقق النصر الكبير. في الموصل، خسر تنظيم داعش كل شيء، أو هو قاب قوسين أو أدنى. بعض جنوده ألقوا أنفسهم في النهر. تركوا ملابسهم العسكرية، ولاذوا بالفرار. انتهت مأساة بدأت سنة 2014، عندما تم إعلان دولة الخلافة، فتم تحطيم تراث إنساني يعود لآلاف السنين. فعلوا ما فعله «طالبان» في أفغانستان. بلغ عدد القتلى المدنيين أكثر من ستة عشر ألف قتيل، ونحو ثلاثين ألف جريح، يشكل الأطفال والنساء واحدا وستين بالمائة منهم. وصل عدد النازحين إلى ثلاثة ملايين ومائة ألف نسمة من بينهم مليون ومائتان وثلاثون ألفا. دُمرت مساجد ومعابد عتيقة. إرث إنساني بكامله تعرض للتحطيم والدمار. «هولاكو» مر من هناك. ترك خرابا، ودمارا لم تشهد الإنسانية مثيلا لهما، يقترب من الخراب الذي أوجدته النازية والفاشية. قضاء كامل على روح الإنسان، وإحلال ممارسات منافية للحضارة محلها. هي صورة الإنسان، وهو على وجه غير صحيح. إنسان يتغول. يتوحش. يفترس إنسانا مختلفا عنه، اختلافا دينيا وحضاريا. بنى تنظيم «داعش» دولته على نقيض الحضارة. نقيض الإنسان. بل حتى على نقيض الدين، فالتهمته إرادة البشر في العيش السوي، في المضي نحو التطور، ونبذ الارتداد إلى الوراء. «داعش» كان منافيا للإنسانية، فانتهى. ولكل تطرف نهاية في الأخير.

بقلم: حميد آيت مزيان