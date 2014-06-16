بقلم: حميد آيت مزيان

شياطين الفتنة على «فايس بوك»

كم كانت مُحزنة، وفي غاية الحماقة القصوى، التي ما بعدها حماقة، تلك التعليقات السخيفة التي ردّدها بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص «فايس بوك»، ضد سكان منطقة القبائل وهم يُصارعون الموت من أجل البقاء، جرّاء النيران التي التهمت أراضيهم وبيوتهم، وأتت حتى على حياة بعضهم. أمر محزن، مؤسف، ومخيف، ينمُ على عدم وعي، وعلى شعور بالكراهية قلما شاهدناه. كيف يعقل أن يُردد هؤلاء الناس مثل هذا الكلام السخيف وغير المسؤول، في حق اخوانهم، و»يستشفون» فيهم، ويصفون ما يحدث بأنه عقاب رباني؟ لقد أضافوا لإخوانهم همّا أخر، في وقت كانوا فيه في أمس الحاجة ليد العون. وبدل أن يلبوا لمساعدتهم، وإعلان حملة تضامن واسعة معهم، انساقوا وراء تعليقات عنصرية، كانت بمثابة نيران أخرى، كانت أكثر فتكا، التهمت أحاسيس الناس المنكوبين، وهم يقاومون الحرائق. وتلك نيران على مستوى الهوية، تعبّر عن درجة الانكسار الموجودة. ظهر هؤلاء الحاقدين، كأنهم شياطين يزرعون الفتنة على «الفايس-بوك». والشيء الوحيد الذي يُثلج الصدر، رغم كل شيء، ويلقي سلاما على الروح المجروحة، هو أنهم قلة قليلة من الناس، وأن غالبية رواد هذا الموقع وقفوا لهم بالمرصاد، وكانوا لإخوانهم مساندون في المحنة، يدعون إلى التضامن، وإلى نبذ الفرقة. فكانت لهم الغلبة، بفضل رأيهم السديد، الذي هزم الفتنة، ودفنها.