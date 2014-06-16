بقلم: حميد آيت مزيان

سلوك لا واعي

لا يتحمل مسؤولية الغيابات المسجلة خلال امتحانات البكالوريا الاستثنائية سوى الطلبة أنفسهم. فبعد أن سخرت وزارة التربية الوطنية جميع الوسائل لإنجاح الدورة الاستثنائية، وجعلها تسير في ظروف مواتية، وحسنة وعادية، نجد أن نسبة كبيرة من المترشحين فضلوا الغياب ثانية، وعدم التقدم للترشح. يدل هذا على وجود لا وعي حقيقي مُنتشر بين المترشحين للأسف، فقد أعطيت لهم فرصة ثانية للاستدراك، والتعويض على ما فاتهم، وتم رصد ميزانية لذلك، وتسخير إمكانات كبيرة، وتأجيل عطلة كثير من الأساتذة الذين كانوا يستعدون للعطلة، إلا أن هؤلاء الطلبة رفضوا التقدم للامتحان، وسلكوا سلوكا أقل ما يقال أنه غير مسؤول، يعبر عن رغبة أكيدة لتفويت النجاح في شهادة مهمة تفتح أمامهم أفاقا كبيرة، وتعتبر بمثابة منعرج حاسم في حياة أي شاب يتطلع لمستقبل واضح المعالم. مثل هذه الفرص التي لا تأتي دائما، تعتبر فرصة ثمينة، لا تُعوض، ولن تأتي مرة ثانية. لكن الأكيد أن الندم على مثل هذه اللحظات الضائعة يأتي بعد ذلك. فالأمر يتعلق بتفويت فرصة النجاح في شهادة البكالوريا، التي تجعل أيا كان على الوجه الصحيح في الحياة. والمهم في كل هذا، أن وزارة التربية رفعت التحدي، وكانت الكرة في ملعب الطلبة المعنيين، الذين أرادوا القيام بعكس ما كان منتظرا منهم. صحيح أنه بإمكان أن يقول المرء إنهم أحرار في خيارهم، لكن لما يتعلق الأمر بالحجم الكبير من الخسائر، فالأمر محزن للغاية.