لا تبحثوا عن الشمس بعيدا

تفيد أخبار السياحة في تونس، هذه الأيام، أن السياح الأوروبيين شرعوا في العودة إليها، بعد انقطاع دام سنوات طويلة. كما تتنبأ بأن السنوات المقبلة سوف تشهد عودتهم بقوة. هذا يعني أن السياحة التونسية سوف تشهد ارتفاعا في الأسعار، بعد العودة للحالة الطبيعية. وفي حال عودة الأسعار إلى عهدها الأول، فإن السائح الجزائري هو من سوف يجد نفسه عاجزا عن التنقل لتونس التي بنت سياحتها على الأوروبي الشرقي بالخصوص. هذا يؤدي بنا إلى التفكير الجدي في إيجاد صيغ جديدة لجعل الجزائري يختار الوجهة المحلية، في بلده الذي يزخر بطبيعة قابلة لأن تكون وجهة مُفضلة. فقط لا يجب تجنب أن يكون هذا الخيار بمثابة خيار المُجبر أو المحتوم. وبغية تجنب هذا، ينتظر السياحة المحلية كثير من التحديات يجب رفعها، وعلى خلاف ما يظنه كثير من أصحاب الرأي في هذا لمجال، من الذين يصرون على مسألة تحسين المرافق السياحية، لابد من التفكير في خلق تحول في عقلية الإنسان الجزائري الذي يربط بين العطلة والمكان البعيد. فكرة المكان البعيد مقبولة في أوروبا بسبب ارتباط العطلة بأمكنة الشمس. لكنها غير معقولة في بلد يزخر بالشمس أصلا. الإنسان بحاجة للشمس لكي يستعيد راحته وعافيته ويرفع من معنوياته بعد أشهر من التعب والعناء. فإذا كان الأوروبي يجدها بعيدا، فإن إنسان الجنوب على خلاف ذلك ليس بحاجة للتنقل للبعيد لكي يعثر عليها. هي موجودة في عقر داره.

بقلم: حميد آيت مزيان