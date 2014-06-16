وكالة تيكا تحتفل بالذكرى الأولى لانقلاب 15 جويلية

أردوغان سيؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد كتشاوة

علمت المحور اليومي من مصادر مطلعة، أن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان سيحل بالجزائر قريبا من أجل المشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمسجد كتشاوة بالقصبة السفلى.

أضاف ذات المصدر أن الرئيس التركي سيكون حاضرا في حفل تدشين مسجد كتشاوة الذي سيسلم شهر سبتمبر وستؤدى فيه صلاة عيد الأضحى، بعد الانتهاء من عملية ترميمه، هذه العملية التي أشرفت عليها وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا ، التي انطلقت في عملية ترميمه منذ سنة 2013، حيث باشرت أشغال الترميم على خلفية الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان سنة 2013، أين وعد بالتكفل بترميم مسجد كتشاوة الذي يصنف ضمن المساجد التركية التي بنيت في العهد العثماني ويعود تشييده إلى سنة 1209 ميلادي. أضاف مصدرنا أن وكالة تيكا تعتزم الاحتفال بالذكرى الأولى للانقلاب الفاشل الذي حاول إسقاط نظام حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء 15 جويلية 2016، من طرف عناصر من الجيش التركي، والذي أفشله الشعب بخروجه إلى الساحات والمطارات والشوارع، ورفض القيادات العسكرية له، والتفاف المعارضة حول الحكومة التي بقيت تمارس عملها، كل ذلك ساهم في طي صفحة الانقلاب والإعلان عن فشله، والشروع في اعتقال من يقف خلفه. وفي هذا الشأن، أكد مدير مؤسسة تيكا ارهان ايدن ، أن الوكالة ستحيي الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة، حيث ستحتفل بهذه المناسبة التي أثبت فيها الشعب التركي التفاته حول رئيسه والتمسك به، تثمينا للدور الفاعل الذي لعبه أردوغان في إيصال الدولة التركية إلى ما هي عليه من تطور ورقي، ومساهمته في تحسين صورة تركيا في المحافل الدولية التي أصبح لها مكانة مرموقة إقليميا وعالميا.