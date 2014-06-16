بداية من اليوم وإلى غاية غد الأربعاء

نشرية تحذر من موجة حرّ تفوق 44 درجة عبر 8 ولايات

حذّر ديوان الأرصاد الجوية من خلال نشرية خاصة هي الأولى بالنسبة للمناطق الشمالية منذ دخول فصل الصيف، من موجة حر ستتعدى 44 درجة في عدد من الولايات الداخلية والساحلية، بداية من اليوم وإلى غاية يوم غد.

حسب النشرية، فإن الولايات التي المعنية بدرجات الحرارة التي تفوق 44 درجة هي كل من معسكر، غليزان، شلف، عين الدفلى، ميلة، البويرة، قسنطينة وقالمة، فيما حذرت ذات النشرية من درجات حرارة ستتعدى 40 درجة في كل من ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف. سبق لمصالح الأرصاد الجوية، أن حذرت أواخر شهر جوان المنصرم من موجة حر ستضرب عدة ولايات شرقية وغربية عبر الوطن، كما توقعت ذات المصالح تسجيل درجات الحرارة تقارب حدود 46 درجة عبر هذه الولايات خاصة الولايات الداخلية منها، وتسبت موجة الحر التي عرفتها العديد من ولايات الوطن منذ دخول فصل الصيف في اشتعال العديد من الحرائق، حيث سجلت مصالح الحماية المدية اندلاع حرائق عبر ثمان ولايات وهي تيبازة، سيدي بلعباس، خنشلة، تلمسان، عين الدفلى، وهران، تبسة، تيزي وزو، وأتت هذه الحرائق على 425 هكتار من الغابات والمساحات النباتية خلال 24 ساعة من اندلاعها، كما أشارت المديرية العامة للغابات في حصيلة لها الخميس الماضي، إلى أن الحرائق أدت إلى إتلاف 1.079 هكتار من الغطاء الغابي خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 5 جويلية الجاري، مضيفة أنه تم إحصاء 231 بؤرة حريق أتلفت مساحة إجمالية 1079 هكتار من ضمنها 426 هكتار من الأحراش و394 هكتار من الأدغال و259 هكتار من الغابات أي بمعدل 6 بؤر في اليوم و5 هكتارات لكل بؤرة، وفي ترتيب الولايات العشر الأكثر تضررا من ظاهرة حرائق الغابات جاءت ولاية سطيف على رأس القائمة بـ 324 هكتار و3 بؤر، ثم بجاية بـ 144 هكتار و8 بؤر، سكيكدة بـ 99 هكتارا و13 بؤرة، المدية بـ 71 هكتارا و8 بؤر، تيزي وزو بـ 55 هكتارا و25 بؤرة، مستغانم بـ 53 هكتارا و15 بؤرة، عين الدفلى بـ 43 هكتارا و11 بؤرة، باتنة بـ 40 هكتارا و4 بؤر، سيدي بلعباس بـ 32 هكتارا و10 بؤر، ميلة بـ 30 هكتارا.