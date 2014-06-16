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الموت يغيّب الفنان رشيد زيغمي بعد مشوار فني فاق الـ 50 سنة

عنتر المالادي ... عانى في صمت وقاوم لوحده المرض

  19 جويلية 2017 - 20:41   قرئ 9522 مرة   0 تعليق   الأخيرة
عنتر المالادي ... عانى في صمت وقاوم لوحده المرض

 غيّب الموت ظهر أمس، الفنان القسنطيني المحبوب رشيد زيغمي المعروف بـ  عنتر المالادي  نسبة لدوره في السلسلة الشهيرة  أعصاب وأوتار  التي كانت تنتجها محطة قسنطينة الجهوية سنوات الثمانينات، بعد صراع مع مرض عضال ألم به قبل سنة من الآن، ولم تنفع معه العمليات الجراحية الدقيقة التي أجراها في الجزائر وتونس على مستوى عموده الفقري.

  

زيغمي رشيد أو  عنتر المالادي  الذي رحّل عنا في سن الـ72 عاما كان من أبرز الفنانين الكوميديين على مستوى قسنطينة وحتى الجزائر، رحل عنا مخلفا مشوار فنيا يفوق الخمسين عاما وهو الذي بدا مسيرته الفنية نهاية الخمسينات ضمن فرقة  البهاليل  لمؤسسها المرحوم الشريف شعيب، قبل أن يتحول لمسرح قسنطينة الجهوي الذي نجح من خلاله في إدخال الفرحة والبسمة إلى قلوب الجزائريين حتى في عز موجة القتل والدمار التي شهدتها البلاد إبان العشرية السوداء واختار خلالها بعض الفنانين هجرة الجزائر خوفا من تهديدات  جماعات الموت ، حيث كان سلاحا من الأسلحة التي أمدت الكثيرين بالقوة لمقابلة الموت بابتسامة عريضة خلقها الفنان الذي عانى قبل وفاته من تهميش قاتل من قبل الجهات الوصية التي لم تلتف له، إلا في آخر مراحل حياته وهو يعيش أيامه الأخيرة بمسكنه العائلي أو مستشفى قسنطينة الجامعي، أين التقط العديد من المسؤولين على غرار وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووالي قسنطينة السابق كمال عباس صورا تذكارية معه كان فيها مبتسما رغم الألم والإهمال.

للإشارة فإن فيلم  بوجمعة راهو يدور  الذي مثل دور البطل فيه يعد آخر لؤلؤة في عقد مسيره الفنية الثرية.

كريم . ك

 

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