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الظاهرة تزداد خلال شهر رمضان

عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة تباع للجزائريين سنويا!

  04 جوان 2017 - 23:13   قرئ 547 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة تباع للجزائريين سنويا!

قدر الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق حجم المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تباع سنويا للجزائريين بعشرات الأطنان، على غرار الحليب والياغورت واللحوم وغيرها من المواد واسعة الاستهلاك، وهو الأمر الذي اعتبره  المتحدث  خطرا على صحة المستهلك في ظل غياب الرقابة، وهي ظاهرة تتكرر ويزداد انتشارها خلال شهر رمضان الفضيل.

 

قال كمال رزيق في تصريح لـ  المحور اليومي  إن الفوضى التي تطبع نقل المواد الاستهلاكية، خاصة اللحوم والدواجن والبيض والمشروبات، في شاحنات تقطع آلاف الكيلومترات ولا تتوفر فيها شروط حفظ المنتوجات، تتسبب في تلفها وينتج عنها تسمم المستهلكين، إذ تصبح هذه الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية أشبه بشاحنات الموت التي تتسبب في الهلاك، مشيرا في الوقت ذاته إلى انتشار هده الظاهرة في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة، خاصة أنه تزامن هذه المرة مع الشهر الفضيل. وفي هذا الخصوص سبق أن أطلقت جمعية حماية المستهلك حملة توعوية لتفادي اقتناء المواد التي تتعرض للتلف.

وأفاد المتحدث ذاته، أن عدم احترام شروط التبريد يؤدي إلى فساد المواد الغذائية خاصة سريعة التلف منها على غرار اللحوم بنوعيها والأسماك ومشتقات الحليب بالإضافة إلى المصبرات والمعلبات والبيض ومكونات الحلويات، مضيفا  أن الجزائر تعرف أكثر من 4 آلاف تسمم في السنة، ثلثها يسجل خلال فصل الصيف خاصة في المطاعم الشعبية والعمومية، بالإضافة إلى المناسبات على غرار الأعراس والأعياد .

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن محاربة هذه الظاهرة مسؤولية كل الأطراف سواء المتعاملين الاقتصاديين، جمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى المستهلك والجمعيات المحلية ومديرية التجارة والصحة التي من شأنها أن تقلل من نسبة التسممات التي تعصف بصحة المستهلكين، داعيا التجار إلى التأكد من سلامة المنتوج قبل أن يتم بيعه للمستهلك قصد حمايته، محذرا في الوقت ذاته من نقل هذه المواد في شاحنات ومركبات لا يتوفر فيها التبريد الذي يحفظ المواد الغذائية من التلف.

 

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