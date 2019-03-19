وزير الطاقة يتباحث مع السفير الباكستاني

استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني سفير باكستان بالجزائر عمران ياور، والذي تباحث معه حول سبل تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين.

ذكر اليوم الإثنين بيان لوزارة الطاقة، أن وزير الطاقة مصطفى قيطوني والسفير الباكستاني عمران ياور تطرقا لطبيعة علاقات التعاون بين الجزائر وباكستان والتي يصفها الجانبان بـالجيدة وبعلاقات الصداقة، وكذا آفاق تطويرها في مجال الطاقة لاسيما في مجال المحروقات.

كما شدد الطرفان على ضرورة بحث فرص استثمارية، وتحديد مشاريع ملموسة يمكن تطويرها بالشراكة في البلدين.