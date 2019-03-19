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تحصيل 43.2 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017

30 جوان آخر أجل لدفع اشتراكات كاسنوس وعقوبات صارمة للمتخلفين

  05 جوان 2017 - 19:42   قرئ 512 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
30 جوان آخر أجل لدفع اشتراكات كاسنوس وعقوبات صارمة للمتخلفين

 كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء  كاسنوس  شوقي عاشق يوسف، عن تسجيل ارتفاع في مداخيل الصندوق وتحصيل 43.2 مليار دينار جزائري خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، متوقعا أن يرتفع هذا المبلغ إلى ما قيمته 90 مليار دينار مع نهاية 2017.

  

أوضح عاشق شوقي أنّ التسهيلات التي أقرها الصندوق مؤخرا ساهمت بشكل كبير في رفع عدد الاشتراكات، حيث تم إعفاء مشتركيه بنسبة 50 بالمائة من مستحقات التأخر في دفع اشتراكات السنوات السابقة، بعد تقديمهم للطعون، في حين سيُعفى كليا بنسبة 100 بالمائة المتأخرون في الحالات القاهرة، مضيفا خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة المجاهد أمس، أن الفلاحين والتجار الذين يقدمون أسبابا مقنعة كالحرائق والجفاف سيستفيدون من إجراءات الإعفاء لجميع السنوات الماضية، كما يشمل هذا الإجراء كذلك التجار الذين تعرضت محلاتهم للحرق أو التخريب على حد قوله. وفي الصدد ذاته، أكد شوقي أن كل المتأخرين عن دفع مستحقات الاشتراكات في 30 جوان الجاري سيتعرضون إلى عقوبات صارمة، تتمثل في تجميد حساباتهم البنكية وعرقلة جميع تعاملاتهم الإدارية.

وأفاد ذات المتحدث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء  كاسنوس  سجل أريحية مالية وقفزة نوعية بداية من السنة الجارية، لاسيما أن ما حصّله الصندوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017 يفوق ما تم تحصيله خلال سنة كاملة في 2015، الأمر الذي سمح له مؤخرا بتقديم إعانات مالية قدرت بـ 17 مليار دينار جزائري إلى الصندوق الوطني للتقاعد، مؤكدا أن الصندوق يعمل على تشجيع جميع التجار الناشطين في السوق السوداء للاشتراك في الصندوق.

وبخصوص الإجراءات التي يتم العمل بها خلال شهر رمضان من أجل ضمان استقبال ملفات المتأخرين في الاشتراك قبل نهاية آجال الدفع المقررة في 30 جوان الجاري، وأكد ذات المسؤول أن جملة التسهيلات وضعتها مصالحه من أجل استقطاب مزيد من المشتركين، حيث تم فتح جميع مكاتب الوكالات في جميع أيام الأسبوع باستثناء الجمعة، كما يتم العمل خلال الفترة المسائية من التاسعة ونصف ليلا إلى غاية منتصف الليل، من أجل تفادي الضغط على مكاتب الصندوق في آخر لحظة.

لطفي العقون

 

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