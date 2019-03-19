المراقبون الألمان يعطون موافقتهم على تسويقها

سوفاك تفتح باب الطلبيات على غولف و إيبيزا الأسبوع المقبل

أعطت مجموعة العمل الألمانية المكلفة بمراقبة سلسلة تركيب سيارات فولكسفاجن بالجزائر الضوء الأخضر لمجمع سوفاك للشروع في تسويق سياراته الحاملة لشعار صنع في الجزائر ، حيث أكدت مصادر لـ المحور اليومي أن قاعات العرض وشبكات التوزيع ستشرع في استلام طلبات اقتناء غولف و إيبيزا ابتداء من الأسبوع المقبل.

سيكون الجزائريون الأسبوع المقبل على موعد مع أول سيارة ألمانية مركبة محليا تحمل ترقيم 48-00 ، بعد إعطاء فريق العمل الألماني موافقته على تسويقها، حيث يشرف خبراء المجموعة الألمانية على معاينة نوعية وجودة المركبات الأولى منذ أسبوع بمصنع غليزان، كما تخضع سيارتا غولف وإيبيزا لمجموعة من الفحوصات. ووفقا لبيان لمجموعة سوفاك ، فإن هذه الوحدات مطابقة لكافة المعايير وتخضع للشروط التقنية التي يلتزم بها العملاق الألماني فولكسفاغن، المعروف بنوعية مركباته. وأضافت ذات المصادر أن غولف ستسوق بمواصفتين، واحد بمميزات قاعدية وأخرى تملك مزايا تكنولوجية شبيهة بنظيرتها المستوردة وبمحرك 2.0 ديزل بقوة 143 حصان، وهو نفس المحرك الذي ستزود به سيارة سكودا أكتافيا ، أما إيبيزا فتسوق بنسختها الحالية بمحرك 1.6 بنزين بقوة 90 حصانا، في حين ما زال السعر مجهولا، وينتظر أن يكون أقل من سعر السيارات المستوردة بنسبة تقارب 20 بالمائة حسب تصريحات سابقة للمدير العام للمجمع مراد علمي. وفي سياق متصل، يعتزم عملاق صناعة السيارات إنتاج 12 ألف مركبة قبل نهاية سنة 2017، عبر تصنيع 4 أصناف وهي غولف 7 وكادي وسيات إيبيزا وسكودا أوكتافيا، على أن يتم رفع الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوي ا في الجزائر بحلول 2022، وباستثمارات تقدر قيمتها بـ 170 مليون أورو، وسيكون ذلك على مساحة 150 هكتار، كما سيتيح المشروع إنشاء 5300 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وقال عولمي إن الشريك الألماني سيقدم المرافقة التقنية للمشروع، وكذا نقل التكنولوجيا والخبرة في مجال صناعة السيارات والمحركات، مشيرا إلى أن كل الترتيبات قد تمت بخصوص وضع خطة عمل واختيار الأنواع المعنية والنماذج المصنعة والعقار والغلاف المالي للمشروع. وللإشارة، فقد التزمت سوفاك بتصنيع سياراتها وتسويقها بالشراكة مع فولكسفاغن شهر جوان 2017، من خلال بروتوكول توقيع الاتفاق بمقر وزارة الصناعة والمناجم شهر نوفمبر الماضي.