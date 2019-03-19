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اقتصاديون يعتبرون أن توقعاته مع أفامي لا تعبّر عن الواقع

البنك العالمي يخفض نسبة نمو الجزائر إلى 1.8 بالمائة في 2017

  06 جوان 2017 - 03:12   قرئ 530 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
البنك العالمي يخفض نسبة نمو الجزائر إلى 1.8 بالمائة في 2017

تراجعت توقعات البنك العالمي لنمو الاقتصاد الجزائري إلى 1.8 بالمائة مقارنة بآخر توقعات الهيئة في جانفي المنصرم والتي قدرت بـ 2.9 بالمائة، ليضاف إلى تقديرات الـ أفامي  منذ أيام التي حذّر فيها الجزائر من تآكل احتياطي الصرف الأجنبي أكثر، وتقترح الاستدانة كأهم الحلول في ظل توقعاتها بانخفاض نسبة النمو لهذا العام إلى 1.3 بالمائة.

  

تتناقض هذه التوقعات مع الواقع المعيش حسبما أكده خبراء الاقتصاد الذين توقعوا نسب نمو محسنة تصل إلى 3.4 بالمائة في حال قضت الحكومة الجديدة على البيروقراطية الإدارية وسهلت عملية دفع البنوك للمستحقات المالية للشركات الوطنية والأجنبية ورفع مردودية الإنتاج.

خفّض التقرير نصف السنوي للبنك العالمي توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 1.8 بالمائة، بعدما توقع نسبة نمو عند 2.9 بالمائة خلال تقريره لشهر جانفي الماضي أي خفض التوقعات بنسبة 1.1 بالمائة في غضون 6 أشهر.

وأوضح التقرير ذاته حول  الآفاق الاقتصادية العالمية  أنّ نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر سنة 2017 لن يتجاوز 1.8 بالمائة، على أن يتراجع بنسبة 1 بالمائة فحسب في 2018، عوض 2.6 بالمائة المتوقعة في تقديرات سابقة، لينتعش نمو الاقتصاد الجزائري بشكل طفيف في 2019 بواقع 1.5 بالمائة، إلاّ أنه سيبقى منخفضا بـ 1.3 نقطة مقارنة بتوقعات جانفي المنصرم.

وتسجل هذه التوقعات في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى ترشيد النفقات، وهو الإجراء الذي باشرته منذ أشهر لاحتواء الوضع الاقتصادي الصعب، عبر فرض رخص استيراد على السلع والمواد المنتجة محليا وكذا الكماليات مما خفض فاتورة استيرادها، فيما يتم العمل على خفض قيمة الواردات إلى 10 مليارات دولار مع نهاية 2017.

ومن جانبهم اعتبر خبراء الاقتصاد والمحللون الجزائريين على غرار الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي في اتصال بـ المحور اليومي ، أن تقديرات الهيئات المالية الدولية من  أفامي  والبنك العالمي حول ضعف نمو الاقتصاد الوطني غير معمول بها وغير معترف بها بنسبة مائة بالمائة، قائلا  يبدو لي أن توقع نمو ضعيف عند 1.8 و1.3 بالمائة  خطأ  ولا يجب التعامل به في ظل المعطيات المتوفرة حاليا ، داعيا إلى عدم التصديق وعدم العمل بكل الأرقام التي تصدرها هذان الهيئتان، بالنظر لعدم تطابقها مع الواقع المعيش وما يعرفه الاقتصاد الوطني حاليا.

وتوقع سراي في ذات السياق أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الوطني هذه السنة إلى 3.4 بالمائة، في حال عملت الحكومة الجديدة برئاسة عبد المجيد تبون على التسريع في دفع أموال الشركات الوطنية بالتنسيق مع بنك القرض الشعبي الجزائري  سي بي أ  ووزارة المالية، مضيفا بقوله  لابد أن تتحرر الحكومة من البيروقراطية ومشاكل تأخر البنوك والمؤسسات المالية في دفع مستحقات الشراكات الوطنية العمومية والخاصة والأجنبية التي تضعف مردوديتها وتؤثر بشكل سلبي على وتيرة الإنتاج، لتسجيل نسب نمو حسنة ، وهو الأمر الذي يسهل منح الأراضي الفلاحية والعقار الصناعي للمستثمرين، مما يساهم في تطوير الإنتاج المحلي والتحسين في تنافسيته والرفع من نمو الاقتصاد الوطني.

مريم سلماوي

 

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