بسبب التوترات التي تعيشها دول الشرق الأوسط

أسعار النفط ترتفع وتلامس 50 دولارا

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% بسبب التوترات في الشرق الأوسط، بعد أن قطعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر.

ويتضاءل إنتاج الخام القطري البالغ نحو 600 ألف برميل يوميا أمام الإنتاج السعودي الذي يقترب من عشرة ملايين برميل يوميا.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 50.43 دولارا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 48.14 دولارا للبرميل.

ورغم ذلك، ما زالت ثمة شكوك أن يكون للجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل أثر كبير على الصادرات الفعلية.