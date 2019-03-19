طالبت الدولة بالتحرك لإيجاد حلول فعالة وناجعة

كنفدرالية أرباب العمل تدعو لمراجعة النظام المصرفي ومحاربة البيروقراطية

كشف بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل عن تقديم اقتراحات تخص مراجعة النظام المصرفي والبنكي ومحاربة البيروقراطية، بالإضافة إلى تسليم وثيقتين لوزير الصناعة والمناجم، تتضمنان حلولا لكل المشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات لاسيما قطاع التربية الوطنية، في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة الممتدة على مدار 15 سنة مقبلة.

أكد مراكش لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الاذاعية الثالثة تقديم اقتراحات تخص مراجعة النظام المصرفي والبنكي ومحاربة البيروقراطية، مضيفا أنه قام بتقديم وثيقتين إلى وزير الصناعة والمناجم، تتضمنان حلولا لكل المشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات لاسيما قطاع التربية الوطنية، في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة الممتدة على مدار 15 سنة مقبلة. وفي ذات السياق، دعا نفس المسؤول السلطات العمومية إلى الإسراع في التحرك بكل شفافية لإيجاد الحلول الفعالة والناجعة لهذه المشاكل، ولفت ضيف الثالثة إلى أن المحادثات تطرقت إلى واقع الأزمة التي تجتازها بلادنا والتي يفترض على الجزائريين أن يأخذوها في الحسبان.

وأشار رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل في ذات الصدد إلى أن منظمات أرباب العمل قد شخصت العراقيل والقيود التي تكبح وتحد من مبادراتها وقدراتها، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة إفساح المجال للمهارات والكفاءات.

ودعا بوعلام مراكش إلى مناقشة مسألة الحماية التي تستفيد منها المؤسسات العمومية، والتي لها انعكاسات سلبية -حسبه- على القطاع الخاص، كما شدد في حديثه عن نظام الدعم الموجه للفئات المحتاجة على أهمية مراجعة ميكانزمات ما سماها الخصوصية الجزائرية التي لا تفرق بين العائلات المحتاجة والغنية في الاستفادة من دعم يخصص له 25 مليار دولار.