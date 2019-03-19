رئيس الشركة الوطنية الليبية للنفط:

ليبيا تعول على الجزائر لاستقرار قطاعها النفطي

أقّر رئيس الشركة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله بدور الجزائر المهم الذي تعول عليه ليبيا لاستقرار قطاعها النفطي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الليبي، خصوصا في المرحلة الانتقالية التي تعرفها ليبيا حاليا.

شدد صنع الله على الدور المهم الذي ينتظر من الجزائر أن تلعبه في استقرار ليبيا وقطاع النفط لديها، موضحا عقب استقباله من قبل زير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بمقر الوزارة أمس، أن اللقاء كان فرصة لمناقشة الوضع الاقتصادي في ليبيا، خصوصا قطاع النفط والطاقة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي. وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الشركة الوطنية الليبية أنه أطلع وزير الخارجية عبد القادر مساهل على الأوضاع الحالية والصعوبات التي يواجهها القطاع النفطي بليبيا، في ظل الأزمة الأمنية التي تعرفها ليبيا، واصفا الملاحظات التي قدمها الوزير مساهل له بالمهمة جدا، موضحا أنها تدخل في إطار حماية مصادر ومنصات النفط ووحدة مؤسسة النفط الليبية، لاسيما أن الجزائر وليبيا تملكان حدودا وحقولا مشتركة على حد قوله.

من جانب آخر، تطرق صنع الله إلى المباحثات السياسية الليبية والدور البناء الذي تلعبه الجزائر في جمع الفرقاء في ليبيا لإعادة الاستقرار إلى البلد واقتصادها، مقدما شكره إلى الجزائر حكومة وشعبا على الاهتمام الذي يولونه لليبيا وإيجاد حل للأزمة الليبية، قائلا في هذا الصدد إن دور الجزائر التي تقود الحوار بين مجموعة من الدول حول الأزمة الليبية مهم ويعول عليه كثيرا لاستقرار ليبيا وقطاعها النفطي الذي هو أساس اقتصادها .