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حجز أكثر من 4 طن من المنتجات الغذائية الفاسدة بسيدي بلعباس

  06 جوان 2017 - 12:35   قرئ 336 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
حجز أكثر من 4 طن من المنتجات الغذائية الفاسدة بسيدي بلعباس

 تمكنت فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة  بولاية سيدي بلعباس خلال الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان في إطار مراقبة  الجودة وقمع الغش من حجز أكثر من 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المكلفة بتسيير شؤون حماية المستهلك  وقمع الغش بذات المديرية.
وأوضحت ياسمين أبركان أنه تم حجز هذه الكمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 1.052 تدخل لهذه الفرق حرر بموجبه 118 محضر متابعة قضائية فضلا عن غلق 10 محلات تجارية.
وكانت المواد المحجوزة التي قدرت قيمتها المالية بأكثر من 700 ألف دج عبارة عن لحوم وحلوى زلابية وزيت وبيض وعسل وعجين لتحضير حلوى الزلابية غير صالحة  حسبما أكد ذات المصدر مشيرا إلى أنه تم بالموازاة مع ذلك تحويل نحو 530 كلغ من  مواد صالحة للاستهلاك على غرار دقيق وسكر وزيت بقيمة 26.490 دج إلى مديرية النشاط الاجتماعي.
وتتعلق المخالفات المسجلة بإلزامية النظافة والنظافة الصحية وإلزامية مطابقة المنتوج التي من خلالها تم حجز المنتجات غير المطابقة وكذا مخالفة إلزامية  إعلام المستهلك وممارسة نشاط تجاري خارج نطاق السجل التجاري.
أما فيما يخص الممارسات التجارية فقد تم خلال ذات الفترة تحرير 114 محضر متابعة قضائية من خلال 1.350 تدخل حسبما أضافه ذات المصدر مشيرا إلى أن المخالفات المسجلة تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار وممارسة أسعار غير قانونية وممارسة نشاط تجاري دون الحيازة عن سجل تجاري.

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