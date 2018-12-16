"الجزائر قادرة على الخروج من التبعية للمحروقات"

شريط الاخبار
تعديل دستوري لتمديد العهدة الرئاسية بعد انتخابات السينا احذروا.. منتوجات جونسون تباع للجزائريين وتحتوي على مواد مسرطنة عدم ترشحنا لاحتضان كان 2019 لا علاقة له بغياب المنشآت غلق مجموعة بروماسيدور المنتجة لعصير أميلا أكثر من 12 مليون جزائري يرغبون في الهجرة لتحسين ظروفهم تأجيل ملف صلاح أبو محمد الرجل الثاني في القاعدةإلى جانفي المقبل الحكومة تدعو القطاعات المتخلفة لمواكبة التطور الرقمي للإدارة طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل إعداد برنامج ديني اجتماعي ونفسي لمحاربة التطرف في السجون الشركة المنتجة لمسحوق أميلا تؤكد تعاونها مع المختصين لتحديد الخلل تغيير مواقع مكتتبي عدل بين الولايات غير وارد حجار يشدد على تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي للجزائر فرصة لاكتساب التكنولوجيا المتطورة كناص ينفي وجود أي ديون رسمية للجزائر بالمستشفيات الفرنسية كعوان في الرياض للمشاركة في لقاء حول الإعلام العربي تنسيق وزاري لإعادة المشردين ونزلاء دور العجزة لذويهم انعقاد أكبر حدث تكنولوجي للنظام المعلوماتي والاقتصاد الرقمي مارس المقبل تمديد فترة الترشح لمسابقة القائم بالإمامة لأسبوع وزارة التجارة تُحدد أفريل 2019 آخر أجل للتّسجيل في السجل التجاري الإلكتروني فاداركو يكشف عن مصنع رابع بشراكة سويدية يوفر 1800 منصب شغل بن غبريت تتعهد بتسوية وضعية الأستاذ والفنان المسرحي بلة بومدين "فايسبوك" يجر عناصر شرطة ومواطنين إلى السجون بسبب الإشادة بـ "داعش" "تاج" يلعب أدوار "حمس" ! زمالي يعد بمنح الاعتماد لـ"أفسيو" كنقابة الأسبوع المقبل "القضاء على الإرهاب أولوية ضمن استراتيجية فعالة" الفرنسيون يطعنون في نتائج الاكتشاف .. الجزائر ليست أم الدنيا حراس السواحل توقف محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا نحو انفراج الأزمة بين عيسى والشريك الاجتماعي 140 مؤسسة جزائرية وأجنبية تعرض أجود التمور ثورة مشروع "إيفكون" بالجزائر قريبا لخلق الثروة ومناصب الشغل إدارة الجمارك ترفع التجميد عن آليات وماكنات مصنع "برندت" توقيف شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ بالجزائر قيطوني: "سنوقف تصدير الغاز لو واصلنا بوتيرة الاستهلاك ذاتها" لهبيري يجري حركة تغييرات على مستوى رؤساء أمن الولايات والداخلية تُجمدها! أويحيى يستضيف أقطاب "الائتلاف الرئاسي" بقصر الحكومة غدا تكوين الشباب للتنقيب واستخراج الذهب تقليديا قوائم ترشيحات "السينا" خالية من النساء! "القطاع حريص على التكفل بمشاريع الربط بشبكة الماء الشروب" الإفراج عن رزنامة اختبارات "الباك" و"البيام" و"السانكيام" عصاد يدعو بن غبريت الى إيجاد حل لمسألة "إجبارية" تدريس الأمازيغية
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. "الجزائر قادرة على الخروج من التبعية للمحروقات"

"الجزائر قادرة على الخروج من التبعية للمحروقات"

  06 جوان 2017 - 15:30   قرئ 408 مرة   1 تعليق   الاقتصاد
"الجزائر قادرة على الخروج من التبعية للمحروقات"

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر  جون  فرنسوا دوفان يوم الثلاثاء بواشنطن أن الجزائر بصدد تنويع اقتصادها حيث  انتهجت "اصلاحات طموحة" قصد التقليل من تبعيتها للمحروقات.

 و صرح دوفان في تسجيل بثه عبر موقع صندوق النقد الدولي  أخبار الصندوق   قائلا "نعتقد فعلا بحكم الاصلاحات الطموحة أنه بإمكاننا تحويل الاقتصاد إلى  اقتصاد متنوع و التقليل من التبعية للمحروقات و إعطاء دور هام للقطاع الخاص".
و اعتبر ذات المسؤول أن "تدهور أسعار البترول منذ ثلاث سنوات خلت كان صعبا  للغاية بقيت آثاره لغاية اليوم"  مشيرا إلى أهمية "رفع هذه التحديات و تحويلها  إلى فرص من أجل تعديل نموذج تنمية الاقتصاد الجزائري كما تنوي السلطات فعل  ذلك".
و قال أيضا دوفان أنه "بهذه الطريقة سنصل إلى ضمان تنمية مستدامة و خلق  فرص عمل بشكل دائم"  و فضلا عن ذلك  يضيف ذات المتحدث  فإن هذا جد مهم باعتبار  أن الشعب الجزائري متكون في معظمه من الشباب الذي يجب "تحضير مستقبله".
كما أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الجزائر في التكيف مع انهيار أسعار  البترول مشيرا إلى أهمية الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتطهير الأموال  العمومية و تحسين مناخ الأعمال.
و في تقريرها حول تقييم الاقتصاد الجزائري لسنة 2017  اقترح صندوق النقد  الدولي تنفيذ "تحقيق توازن في التدابير الاقتصادية" و "إصلاحات هيكلية طموحة  لضمان سلامة المالية العمومية و تقليص الاختلالات الخارجية و تخفيض الاعتماد  على المحروقات.
و لمواجهة انخفاض عائدات النفط  اقترحت مؤسسة بروتن وودس اللجوء إلى "مجموعة  كبيرة من إمكانيات تمويل الاقتصاد بما في ذلك اللجوء الحذر إلى الاستدانة  الخارجية و التصرف في الأصول العمومية" إضافة إلى اختيار سعر صرف ثابت. و أضاف صندوق النقد الدولي أن مثل هذه التدابير من شأنها أن "تقدم حيز مالي  لإجراء تسوية ملائمة و متقدمة للتنمية"  معتبرا ضرورة مواصلة الاصلاحات لتنويع  الاقتصاد.

تعليقات (1 منشور)

حمزه 06/06/2017 23:06:41
الحل يكمن في اقامه نسيج اقتصادي بين القطاع لبعلم والخاص وتطوير الصناعات الجزائريه مثل النسيج والصناعات المعدنيه واستغلال المناجم مثل الرصاص وزنك ونحاس وحديد ورخام وغيرها واستكشا ف المناجم وصناعه الجلود والاحديه واقامه شركه في مجال النقل للمسافرين والبضائع واقامه شركه في مجال استكشاف وانتاج النفط والغاز والطاقه الشمسيه وشركه في الفلاحه وتربيه الابقار والدواجن والصناعه الغدائيه لاستراد والتصدير وشركه باقامه مراكز تجاريهوانشاء صندوق سيادي ب50 مليار دولار لاستثمار في الخارج بشراء حصص في الشركات والمصانعوالارباح نصف يستثمر في الصندوق السيادي والنصف الاخر يدخر في صندوق للازمات كازمه انخفاض سعر البترول الحاليه و تسديد الديون وتموين المشاريع الكبرىوغيرها
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات