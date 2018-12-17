بقيمة مالية تقدر بـ 17 مليون دينار

63 طنا من السلع المغشوشة على موائد الجزائريين!

تمكنت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان من حجز أزيد من 63 طنا من سلع غير مطابقة للمعايير أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 17 مليون دينار جزائري كانت معروضة على الزبائن، ليتم اقتراح غلق 537 محل تجاري.

كشفت حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان عن حجز 63.74 طنا من السلع غير المطابقة للمعايير بقيمة 16.99 مليون دينار، وحسبما أكده بيان وزارة التجارة أمس، فإن ما يقدر بـ 25 طنا من السلع والمواد الصالحة للاستهلاك بقيمة 3.84 ملايين دينار سيتم تسليمها إلى مراكز المنفعة العامة. وأفاد ذات المصدر أنه تم تسجيل من بين إجمالي تدخلات أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش 1389 تدخل، مما سمح بالكشف عن 13.029 مخالفة تم إثرها تحرير 12.567 محضر يستدعي المتابعة القضائية، وقد بلغ المبلغ الإجمالي للمنتوجات المحجوزة 90.15 مليون دينار، في حين قدر المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة بـ 3.163 دينار، ليتم اقتراح غلق 537 محل تجاري، فيما وصل عدد العينات المقتطعة 594، كما أوضح البيان تسجيل 31.228 تدخل نتجت عنه معاينة 5.177 مخالفة وتحرير 5.010 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الإداري لـ 120 محل تجاري.

وبشأن طبيعة المخالفات المسجلة، فقد تمثلت أساسا في انعدام النظافة والنظافة الصحية، حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، عدم احترام درجة حرارة الحفظ، انعدام الوقاية الذاتية، انعدام الوسم، حيازة وبيع منتوج غير مطابق.