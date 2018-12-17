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في ظل تضاعف الطلب بولاية برج بوعريريج

الندرة تطال حليب الأكياس ومديرية التجارة مطالبة بالتدخل

  07 جوان 2017 - 19:33   قرئ 490 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الندرة تطال حليب الأكياس ومديرية التجارة مطالبة بالتدخل

 ما زالت العديد من مناطق الوطن تعيش على غرار برج بوعريريج، منذ 13 يوما، على وقع أزمة حادة بسبب ندرة أكياس الحليب، مما أدى إلى استياء المستهلكين ومطالبة مديرية التجارة بالولاية بالتدخل العاجل، من أجل الحد من هذه الندرة، كما أصبح الباعة يجدون صعوبة في بيعها للمواطنين بسبب التدافع إذا كانت الكمية المحصل عليها محدودة.

 

يشتكي سكان بلدية خليل الواقعة أقصى شرق برج بوعريريج من ندرة حليب الأكياس المبستر على مستوى كافة المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية المنتشرة على إقليم البلدية الحدودية مع ولاية سطيف، وأبدوا استغرابهم وتعجبهم الشديدين من الندرة الحاصلة، رغم أن البلدية لا تبعد كثيرا عن بلدية رأس الوادي التي تتوفر على ملبنتين اثنتين، إلى جانب تمويل البلدية المذكورة بمئات أكياس الحليب المبستر القادمة من ولاية سطيف، بحكم قرب المسافة بين البلدية المذكورة وبلدية المهدية المجاورة لها من جهة ولاية سطيف، لذلك فإن الوضعية الصعبة أثارت الكثير من الاستفهامات حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الندرة في ظل تضاعف الطلب والحاجة إلى هذه المادة المدعمة من قبل الدولة الجزائرية.

أعرب المواطنون عن استيائهم من تواصل أزمة غياب هذه المادة الأكثر استهلاكا من قبل العائلات، فقد وجه السكان أصابع الاتهام إلى بعض أصحاب نقاط التوزيع بالجملة الذين يلجؤون حسبهم- إلى احتكار هذه المادة الحيوية وتغييبها عن السوق دون سبب، يحدث هذا في الوقت الذي لجأ فيه البعض من المواطنين إلى الاصطفاف ضمن طوابير طويلة منذ الساعات الأولى من الصباح عند بائعين من أجل ضمان اقتناء حليب الأبقار الطبيعي الذي بلغ سعره 60 دينارا للتر الواحد، ودعا سكان بلدية خليل إلى تدخل عاجل من مديرية التجارة بالولاية ممثلة في مصلحة حماية المستهلك وقمع القمش من أجل ضمان المادة بالأسواق والحدّ من المضاربة المعلنة بصفة غير مباشرة. من جهتهم، أوضح بعض تجار المواد الغذائية أن  اللهفة  من قبل المواطنين سبب الأزمة، خاصة أن كل مواطن يرغب في اقتناء 3 أكياس إلى 4 وهو ما خلف الندرة بالأسواق، نتيجة الطلب غير العقلاني من قبلهم.

 

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