مدير ميترو الجزائر خلال تفقده مشروع تمديد خط تراموي قسنطينة:

كوسيدار سترفع التحدي وستعوّض شركة كورسان الإسبانية

كشف المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر عمر حدبي أمس، عن التسليم التدريجي لمشروع تمديد خط ترامواي قسنطينة، الذي سيعرف ـ حسبه ـ بعض التأخرات بسبب إفلاس الشركة الإسبانية كورسان وتعويضها بمؤسسة كوسيدار التي اعتبرها قادرة على رفع التحدي.

خلال زيارة تفقدية لمشروع تمديد خط تراموي قسنطينة من محطته النهائية الحالية بحي زاوغي سليمان نحو علي منجلي، قامت بها السلطات المحلية أمس، رفقة مدير مؤسسة كوسيدار وكذا المدير العام لميترو الجزائر، أكد هذا الأخير أنه تم وضع الثقة في مؤسسة كوسيدار لتعويض مؤسسة كورسان الإسبانية التي أعلنت عن إفلاسها رسميا، وعن أن المؤسسة الجزائرية قادرة على رفع التحدي، باعتبارها تكفلت بأشغال ميترو الجزائر منذ 30 سنة، حيث ستتولى كافة أشغال الهندسة المدنية فيما يتعلق بالجسور الثلاثة المرتقب إنجازها بعلي منجلي وكذا الأنفاق الثلاثة التي من بينها نفقان بزواغي سليمان، وقال عمر حدبي إن من المستحيل الحديث عن آجال للتسليم في الوقت الحالي بسبب الأحداث الجديدة المتعلقة بإفلاس كورسان وتعويضها بكوسيدار، كاشفا أن الأمر سيكون له بعض التأثير على وتيرة الإنجاز، وبالتالي بعض التأخر في الأشغال الذي قلل من شأنه، مشيرا إلى أن مشروع توسعة الترامواي لعلي منجلي سيلم بالتدريج، حيث تقرر أن يتسم تسليم المشروع في الخط الرابط بين زواغي ومدخل المدينة الجديدة أولا على أن يسلم باقي المشروع لاحقا بعد أشهر.