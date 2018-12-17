الظاهرة تعرف انتشارا في فصل الصيف

مطالب بتجريم نقل المشروبات تحت أشعة الشمس

تشهد عملية نقل وعرض قارورات المياه المعدنية والمشروبات الغازية على متن شاحنات لا تتوفر على أدنى شروط الحفظ المناسبة تحت أشعة الشمس انتشارا كبيرا، مما يشكل خطرا على صحة المستهلك رغم التحذيرات المستمرة التي تطلقها الهيئات المختصة.

أثارت ظاهرة نقل المشروبات والعصائر على متن شاحنات لا تتوفر على شروط الحفظ لاسيما في عز فصل الصيف، حين تعرف درجات الحرارة ارتفاعا شديدا وتكون أشعة شمس حارقة، استياء بعض الجمعيات والمواطنين الذين طالبوا بضرورة باتباع سياسة الردع، وتجريم هذا الفعل للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد صحة المستهلكين.

في الصدد ذاته، ذكر رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، أن نقل المشروبات سواء تعلق الأمر بالمياه المعدنية أم المشروبات الغازية تحت أشعة الشمس خاصة في فصل الصيف إلى مناطق جنوبية تعد بمثابة جريمة. نظرا إلى الأضرار الكبيرة التي ستلحقها بالمستهلك، مضيفا في تصريحه للإذاعة الوطنية أمس، أن هناك قوانينا خاصة بحماية المستهلك تردع مثل هذا النوع من الممارسات التي تشكل خطرا على صحة المواطن.

اعتبر المتحدث ذاته، أن المسؤولية تقع على عاتق صاحب المصنع وتجار الجملة والتجزئة الذين يقومون بنقل هذه المشروبات ووضعها للاستهلاك في مثل هذه الظروف على حد قوله، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل منع نقل كل المشروبات التي تباع في القارورات البلاستيكية وتعريضها لأشعة الشمس أو الحرارة المرتفعة، حفاظا على أرواح الجزائريين.

حسب مختصين، فإن المشروبات الغازية والمياه المعدنية تفرز موادا كيمياوية تتسبب في السرطان، خاصة المشروبات الغازية التي تعد أكثر خطورة، كونها تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وعليه فإن تفاعله مع البلاستيك يكون أسرع، بالإضافة إلى حملها للبكتيريا التي تتكاثر في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي تكون بشكل كبير في فصل الصيف، وعليه فإن وزارة التجارة ملزمة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91 للسلامة الغذائية الذي يسلط عقوبات صارمة ضد التجار الذين يعرضون المشروبات البلاستيكية تحت أشعة الشمس.