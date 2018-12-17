أسعار النفط تنخفض بفعل زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط أكثر من 4 بالمئة ا بعدما أعلنت الحكومة الأميركية عن زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة وهو ما أذكى مخاوف من أن خفض الإنتاج لم يمتص الكثير من فائض المعروض العالمي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 3.3 مليون برميل إلى 513 مليون برميل. وارتفعت أيضا مخزونات البنزين بشكل غير متوقع مع زيادة الواردات وانخفاض الصادرات.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.06 دولار أو 4.11 بالمئة لتبلغ عند التسوية 48.06 دولار للبرميل.