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بانخفاض قارب 60 بالمائة

الأسعار تنهار في ظرف 15 يوما!

  09 جوان 2017 - 19:16   قرئ 432 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الأسعار تنهار في ظرف 15 يوما!

انهارت أسعار الخضر والفواكه انهيارا كبيرا بما يقارب 60 بالمائة في ظرف 15 يوما من شهر رمضان، مقارنة بالأسبوع الأول أين عرفت تذبذبا في بعض ولايات الوطن وارتفاعا في ولايات أخرى.  

حسب جولاتنا بمختلف أسواق العاصمة على غرار السوق المغطاة بالحراش، علي ملاح، سطاولي، و5 جويلية بباب الزوار، حسين داي، باب الوادي، سوق الجملة بالكاليتوس وسوق الجملة للمواد الغذائية «السمار»، لاحظنا أن الأسعار عرفت انهيارا كبيرا قارب 60 بالمائة مقارنة بالأسبوع الأول من شهر رمضان بعدما كانت تتأرجح بين الاستقرار والارتفاع، حيث تراوحت أسعار البطاطا بين 25 إلى 40 دج، بينما عرفت خلال الأسبوع الأول تذبذبا كبيرا ووصلت إلى حدود 50 دينارا، ونفس الشأن بالنسبة لأسعار الطماطم ذات الجودة العالية التي تراوحت بين 20 و40 دينارا، في حين عرف سعر هذا المنتوج ارتفاعا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي ليصل ثمن الكيلوغرام الواحد 180 دينار، في حين لم تتعدَّ أسعار البصل 80 دينارا، حيث تراوحت في سوق الجملة بين 35 إلى 80 دج، ومن جانبه بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الكوسة «القرعة» في سوق الجملة بين 30 و45 دينارا، في حين تراوح في أسواق التجزئة بين 45 و60 دينارا، أما الجزر فبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه في أسواق الجملة بين 20 و30 دينارا، أما في أسواق التجزئة فيتراوح بين 30 و100 دينار. وفيما يتعلق بأسعار الثوم فقد حافظت على استقراها في ظرف 15 يوما من رمضان، حيث بلغ سعرها 70 دينارا للكيلوغرام الواحد، بعدما سجل مؤشر أسعار خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة ارتفاعا كبيرا، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 1800 دينار، أما فيما يخص أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في رمضان، فبلغ سعر الـ «الفريك» 270 دينار، والقهوة تراوحت بين 560 و660 دينار، حسب النوعية. 

ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم بنوعيها

من جهتها شهدت أسعار اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء خلال 15 يوما من رمضان ارتفاعا طفيفا في أسعارها، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج بين 270 و310 دينار، بينما كان في الأسبوع الأول يتراوح بين 240 و300 دينار، أما اللحوم الحمراء فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا طفيفا في أسعارها، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البقر المحلي بين 900 و1300 دينار، ولحم الغنم بين 1300 و1480 دينار للكيلوغرام الواحد.

استقرار في أسعار الفواكه

عرفت أسعار الفواكه على غرار المشمش، البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر والتمر والتفاح استقرارا في ظرف 15 يوما، كما تراوحت أسعار التمور بين 350 و850 دينار حسب النوعية، أما التفاح المستورد فقد تراوح سعره بين 400 إلى 750 دينار، أما المحلي فقد بلغ 400 دينار، أما البطيخ الأحمر فقد بلغ سعره 45 دينار للكيلوغرام الواحد والبطيخ الأصفر فتراوح بين 55 إلى 60 دينارا للكيلوغرام الواحد. 

من اعداد: وسيلة قرباج / المراسلون

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