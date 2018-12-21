روسيا تؤكد أنه لا حاجة لتعديل اتفاق فيينا حول النفط

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد لقائه مع نظيريه السعودي، خالد الفالح، والكازاخستاني، كانات بوزومبايف، إنه لا حاجة لتعديل اتفاق فيينا بشأن تقليص إنتاج النفط.

وأوضح نوفاك للصحفيين عقب اللقاء "بحثا الوضع الحالي، وأكدنا مرة أخرى التزامنا بالاتفاق. سوف نعمل معا من أجل استقرار الأسواق...ليس هناك أي حاجة لتعديل اتفاق "أوبك".. كل شيء يسير الآن وفقا للخطة".

وحول تعديل حصة كازاخستان في الاتفاق، قال نوفاك "لا، لم يناقش (تعديل حصص كازاخستان) وكازاخستان ملتزمة بتنفيذ الاتفاق، أيضا".

وكشف نوفاك أنه يخطط لبحث مشروع "السيل الشمالي 2" مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، ماروس سيفكوفيتش، في أستانا على هامش فعاليات معرض "إكسبو 2017".

وأثار نشوب أزمة بين قطر ودول عربية تخوفا من خروج الدوحة من اتفاق خفض إنتاج النفط الخام.