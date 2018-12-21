في وقت يقدّر سعر الحذاء البسيط بـ2700 دج

ملابس العيد نار والقطعة الواحدة تتجاوز 6 آلاف دينار

تشهد أسعار ألبسة الأطفال والأحذية ارتفاعا رهيبا في مختلف ولايات الوطن خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، مقارنة بالسنة الماضية، خاصة الملابس المستوردة، حيث تعرف المحلات التجارية توافدا كبيرا للعائلات واكتظاظا لاقتناء ملابس جديدة لعيد الفطر، حيث بلغ سعر القطعة المستوردة من تركيا أكثر من 6 آلاف دينار، في حين يقدر سعر الحذاء البسيط بـ 2700 دينار، ليبقى في الأخير رب الأسرة ذات الدخل المحدود يتخبط بين الغلاء وحتمية الشراء.

خلال الجولة الاستطلاعية التي قادت المحور اليومي، إلى بعض المحلات التجارية بالعاصمة ومراكز تجارية على غرار «بازار حمزة» بباش جراح، أول شيء يلفت نظرك عند دخولك هو قول البائع «أنها قطعة مستوردة من تركيا ولا يمكن تخفيض السعر كثيرا»، ليبقى رب الأسرة في مواجهة مصاريف إضافية، بعد أن استولت مستلزمات رمضان على جل الميزانية. وعبّر كثير من المواطنين الذين التقتهم «المحور اليومي» عن تذمرهم الشديد من الأسعار المرتفعة لملابس الأطفال التي حان دورها لاستنزاف جيوبهم بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية في الأيام الأولى من شهر رمضان، وهو ما أكدته سيدة كانت رفقة 4 من أبنائها، حيث قالت إنها تفاجأت بأسعار ملابس الأطفال المعروضة، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات، حيث يبلغ سعر القطعة الواحدة المستوردة من تركيا أكثر من 6 آلاف دينار، في حين يقدر سعر الحذاء البسيط بـ 2700 دينار. وفيما يتعلق بولايات الوطن الأخرى فتعرف كذلك ارتفاعا رهيبا في الأسعار، حيث تشهد ولاية عين الدفلى إقبالا كبيرا من العائلات على المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس والأحذية، وما وقفنا عليه خلال استطلاعنا هو الارتفاع الرهيب الذي يجعل الألبسة في غير متناول العائلات متوسطة الدخل، خاصة الملابس والأحذية ذات الماركات المعروفة، حيث إن سعرها تجاوز السقف، ورغم ذلك فإن كثيرا من العائلات غير مبالية بالسعر المرتفع وهي في إقبال كبير على هذه الماركات وهدفها اقتناء ما يمليه أطفالهم من نوعية رفيعة وماركة عالمية ذات جودة عالية، وما تمت ملاحظته فإن بعض الأحذية الخاصة بالأطفال تجاوز سعرها 5000 دينار جزائري، ونفس الأمر بالنسبة للبدلة الكاملة للطفل، يفوق سعرها بالمحلات 6000 دينار، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن سر الإقبال في الوقت الذي تكوي فيه الأسعار الجيوب.

وسيلة قرباج / المراسلون