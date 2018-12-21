على هامش زيارة تفقد لسوق الجملة بالكاليتوس

وزير التجارة يدعو إلى القضاء على المضاربة والمضي في الصناعة التحويلية

دعا وزير التجارة أحمد ساسي التجار إلى تضافر الجهود من أجل القضاء على كل أشكال المضاربة والاحتكار مستقبلا، كما أكد أن إنجاز مصانع التحويل الغذائي في الجزائر يعتبر من المقترحات التي ستقدم للحكومة.

أكد وزير التجارة خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى سوق الجملة بالكاليتوس ليقف على وفرة الإنتاج والكمية وأهمية المنتوجات وحتى الأسعار «أن المنتوجات متوفرة والأسعار مستقرة». وفيما يخص الأسعار، قال وزير التجارة أحمد ساسي إنه لابد من الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث إن انخفاضها لا يلحق الضرر بالمنتج وارتفاعها لا يلحق الضرر بالمستهلك. وطالب أحمد ساسي التجارَ بتنظيم لقاءات مستقبلا مع مثلي التجار من أجل القضاء على كل أشكال المضاربة والاحتكار، مع إمكانية دراسة هوامش الربح وترقية النشاط التجاري. وركز الوزير على المقترح التي قدمته الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين والمتمثل في إنجاز مصانع تحويل غذائية، حيث أفاد نفس المتحدث أن هذا المشروع من بين اوليات الحكومة. وأوضح الوزير أن من الضروري استغلال الوفرة الكبيرة التي تشهدها مختلف المنتجات الفلاحية بما يخدم الاقتصاد الوطني، داعيا إلى استحداث وحدات جديدة لتحويل وتعبئة المنتجات الفلاحية على مستوى مناطق النشاط لاحتواء فائض الإنتاج وبالتالي تفادي انهيار الأسعار إلى المستويات التي تضر بمصالح المنتجين، وأضاف قائلا «الأسعار التي تنهار إلى مستويات دنيا لا تخدم الاقتصاد الوطني وتضر بمئات الآلاف من الفلاحين المنتجين والآلاف من عمال أسواق الجملة، فالمطلوب إيجاد مقاربة تحمي مصالح هؤلاء من جهة كما تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى بمعنى إيجاد سعر عادل يخدم جميع الأطراف». في هذا الصدد، أكد ساسي، أن مصالحه تعكف حاليا على متابعة برنامج لإنجاز 8 أسواق جملة للخضر والفواكه عبر الوطن ستسلم مرحليا إلى جانب عشرات الأسواق الجوارية التي ستستكمل في غضون العام الجاري و2018 ما سيساهم في إدماج نسبة كبيرة من تجار الرصيف والباعة الفوضويين في الأسواق النظامية. وأردف قائلا إن هذه الوفرة ستكون أيضا محفزا للمتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير خصوصا المنتجات الموسمية سريعة التلف، مؤكدا أن تجربة تصدير منتوج البطاطا خلال السنوات الأخيرة كانت ناجحة للغاية وتدفع نحو تعزيز وتنويع التصدير مما يدر أموالا بالعملة الصعبة. وأبرز الوزير ضرورة انخراط أكبر وأوسع للمتعاملين الاقتصاديين في اتجاه رفع قدرات التصدير وتنويعه، مؤكدا أنه حل استراتيجي للمحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.

ياسمين بوعلي