"إيرباص" تنزي الخروج من بريطانيا بعد "بريكست"

قالت صحيفة "صنداي تايمز" إن شركة "إيرباص" قد تنقل إنتاج طائرات جديدة من بريطانيا، بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة ستتخذ "إيرباص" هذا الإجراء، إذا لم تلب المملكة طلبات الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات "غير القابلة للتفاوض" بشأن حرية حركة الأفراد ورسوم التجارة في المحادثات المرتقبة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وشدد فابريس بريجييه، المدير التنفيذي لشركة "إيرباص"، أن المشاريع الجارية، مثل العمل على طائرات من طراز A320 وA380 سوبرجيت العملاقة، سيتم تنفيذها في بريطانيا، ولكن إنتاج جيل جديد من هذه النماذج يمكن أن "ينتقل" إلى مكان آخر. ربما إلى ألمانيا حسب توقعات الصحيفة.

وقال بريجييه: "من السهل جدا إنشاء مصنع جديد لمرافق إنتاج جديدة في أي مكان من العالم.. سيكون لدينا الكثير من الخيارات والمقترحات".

وبحسب المدير فإن "الاتفاق النهائي على (بريكست) يجب أن يوفر حرية الدخول إلى المملكة المتحدة لموظفي الشركة في جميع أنحاء العالم، وتأمين الإفراج عن عناصر من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات، وكذلك ضمان التصديق على التفاصيل البريطانية بالاتفاق مع الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)".

يشار إلى أنه يعمل أكثر من عشرة آلاف شخص في مصنعين لإيرباص داخل بريطانيا، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.



