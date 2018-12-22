العراق يرفع صادراته النفطية بأكثر من مليون برميل

قررت وزارة النفط العراقية زيادة الطاقة التصديرية لميناء العمية النفطي جنوبي البلاد إلى أكثر من مليون برميل يوميا في السنوات المقبلة.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب "شركة نفط البصرة تقوم حاليا بعمليات التأهيل والتطوير لميناء العمية بهدف زيادة الطاقة التصديرية والوصول بها إلى معدلات كبيرة تزيد على أكثر من مليون برميل خلال السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف: "الطاقة الحالية المتاحة للميناء هي 250 ألف برميل يوميا، ونخطط لتوسيعها وزيادتها بعد الانتهاء من مشاريع التطوير التي تشمل مد أنابيب جديدة وإنشاء محطات ضخ وخزانات إلى أكثر من 600 ألف برميل خلال الفترة المقبلة".

ويصدر العراق معظم إنتاجه من النفط عبر ميناءي العمية والبصرة النفطيين، إضافة إلى منصات أحادية عائمة.

وكانت شركة نفط الجنوب، ومقرها البصرة، أعلنت في جانفي ، تعميق مواقع مرور ورسو السفن البحرية في ميناء العمية، للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل أكثر من 50 عاما.