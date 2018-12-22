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فيما تراجعت إلى 47 دولارا منذ يومين متأثرة بالأزمة الخليجية

قطر تؤكد التزامها بخفض الإنتاج والأسعار تتجه مجددا نحو التعافي

  11 جوان 2017 - 18:59   قرئ 627 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قطر تؤكد التزامها بخفض الإنتاج والأسعار تتجه مجددا نحو التعافي

تنفست الدول المنتجة للنفط الصعداء فور تأكيد قطر التزامها باتفاق خفض الإنتاج المُجدّد مؤخرا بين منتجي  الأوبك  والدول المستقلة عنها، وهو ما بدد حالة الترقب والخوف من فشل خفض الإمدادات النفطية واستمرار انهيار الأسعار إلى ما دون 48 دولارا، في انتظار تعافي بورصة النفط مجددا وارتفاع الأسعار فوق 50 دولارا للبرميل.

 

تبددت مخاوف الدول المنتجة للنفط خاصة تلك التي تعتمد اقتصادياتها على عائدات صادرات النفط، خاصة الجزائر التي حددت 50 دولارا سعرا مرجعيا لموازنة سنة 2017، بالموازاة مع تسجيل أدنى مستوى لسعر النفط هذه الأيام وصل إلى 47 دولارا، بعد تأكيد وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة في أول تصريح له، بعد أسبوع من بداية الأزمة الخليجية أمس، أن بلاده ما زالت ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين  أوبك  والدول غير الأعضاء نوفمبر المنصرم، والذي تم تجديده في اجتماع فيينا الأخير في 25 ماي الماضي، بهدف معالجة اختلالات السوق النفطية واستقرار الأسعار. وأضاف صالح السادة قائلا  ملتزمون باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين  أوبك  والدول المستقلة رغم الأوضاع التي تشهدها منطقة الخليج العربي ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأوضاع الحالية لن تمنع قطر من الالتزام بتعهدها الدولي بخفض إنتاجها النفطي، وألغى القرار القطري السيناريو السلبي للأزمة الخليجية-القطرية حيال التصعيد أكثر وانسحاب قطر من اتفاق خفض إنتاج  أوبك  وخارجها كرد على القطيعة الخليجية للعلاقات الدبلوماسية والسياسية، وهو ما راح إليه خبراء الاقتصاد والمختصون في الشؤون النفطية، على غرار مهماه بوزيان في تصريح سابق لـ  المحور اليومي  فور بداية الصراع الخليجي القطري، متخوفا من حدوث أزمة نفط جديدة في الأسابيع المقبلة وعدم تجاوز نفط برنت عتبة 50 دولارا للبرميل الواحد في الأسابيع المقبلة، متوقعا في الوقت ذاته استمرار انخفاض الأسعار التي هوت وقتها إلى 49 دولارا بعد ارتفاعها النسبي أول أمس، متأثرة بقطيعة دول الخليج، مضيفا بقوله حول الخلاف الحاصل اليوم في الخليج وأنه شك في أنه سيؤثر فيما يتعلق باستمرار اتفاق فيينا المجدد مؤخرا، مرجعا كلامه إلى التخوف من رد قطر على الإجراءات العقابية لكارتل الخليج وعدم التزامها بالخفض رغم أن الحصة القطرية في منظمة  أوبك  لاتؤثر، وهو السيناريو الذي أسقط من قائمة التوقعات السلبية للأزمة الخليجية. في سياق ذي صلة، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بعد لقائه مع نظيريه السعود خالد الفالح، والكازاخستاني كانات بوزومبايف، عدم وجود حاجة لتعديل اتفاق فيينا بشأن تقليص إنتاج النفط.

وقال نوفاك للصحفيين عقب اللقاء  بحثنا الوضع الحالي، وأكدنا مرة أخرى التزامنا بالاتفاق وسوف نعمل معا، من أجل استقرار الأسواق، ليس هناك أي حاجة لتعديل اتفاق  أوبك .. كل شيء يسير الآن وفقا للخطة . في سياق متصل، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس، إن تراجع مخزونات النفط الخام سيتسارع في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة، مضيفا أن السعودية ستزيد الصادرات إلى الولايات المتحدة في المدى الطويل، وأكد خلال مؤتمر صحفي بقوله  السوق الأمريكية ستظل مهمة لنا وسنواصل في المدى الطويل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تتلقى إمدادات جيدة في الوقت الحالي. 

 مريم سلماوي

 

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