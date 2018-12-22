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فيما تم رفع 2325 طن من النفايات منذ بداية رمضان

1.3 طـــن مـــن الخبـــر تُرمــــى يوميــــا فــي المزابــل بتيـــزي وزو

  11 جوان 2017 - 19:01   قرئ 729 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
1.3 طـــن مـــن الخبـــر تُرمــــى يوميــــا فــي المزابــل بتيـــزي وزو

 بلغت كمية النفايات المنزلية التي تم رفعها منذ بداية شهر رمضان الجاري بتيزي وزو نحو 2325 طن بمعدل 155 طن في اليوم، وهي الكمية التي ارتفعت ارتفاعا محسوسا مقارنة بنظيرتها التي يتم جمعها خلال الأيام العادية بفارق يقدر بـ 35 طنا يوميا نتيجة الزيادة في الاستهلاك وكثرة التبذير، فيما يتم رمي 1.3 طن من مادة الخبز يوميا في المزابل.

 

أكد مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري  إبيك كودام  مراد فروج  لـ  المحور اليومي ، أن عملية جمع ورفع النفايات المسطرة من المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري  كودام  المكلفة ومنذ تأسيسها في 2012 سمحت برفع النفايات على مستوى إقليم بلدية تيزي وزو، وذلك بجمع 2325 طن من النفايات المنزلية منذ بداية شهر رمضان الجاري بمعدل يومي بلغ 155 طن، وهي الكميات التي شهدت ارتفاعا ـ حسبما أكده المتحدث ذاته ـ فإن هذه الكمية عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأشهر العادية بفارق قدرت نسبته بأكثر من 35 طنا في اليوم، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع كميات النفايات العضوية المخلفة يوميا من قبل المواطنين الذين يغيرون نمط استهلاكهم في هذا الشهر بزيادة كميات الاستهلاك والإقبال المفرط على الأسواق والمحلات التجارية، وتظهر أرقام مخيفة عن ظاهرة التبذير التي تنعكس مظاهرها  في الكميات الهائلة من بقايا مختلف أنواع الأغذية التي تُرمى يوميا في صناديق جمع النفاية في مختلف أزقة وشوارع المدينة، لاسيما ما تعلق منها بمادة الخبز، أين يتم جمع يوميا 1.3 طن من نقاط التفريع، وهي الكمية التي تخلّفها أساسا مطاعم الرحمة التي يتم تزويدها بالخبز يوميا دون استهلاكها. من جهة أخرى، أشار، مراد فروج، إلى أن المؤسسة قامت بإعداد مخطط خاص بالشهر الفضيل بتجنيد أكثر من 80 عون نظافة، 48 سائق شاحنة و30 شاحنة للجمع والتفريغ تعمل بشكل دوري ويوميا ليلا ونهار سواء على مستوى جميع أحياء المدينة أم القرى التابعة لبلدية تيزي وزو، وتضاف إليها 5 شاحنات تم اقتناؤها كاحتياط ليتم استغلالها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. على صعيد آخر، قال فروج إن حرص المؤسسة على ضمان السير الحسن لعملية رفع النفايات من أحياء تيزي وزو، جعلها تبادر بتجديد جميع صناديق تفريع النفايات الموزعة عبر إقليم البلدية، إلا أن المعضلة التي تعد بمثابة هاجسا للمسيرين تكمن في تعرض الصناديق لعمليات السطو والسرقة من طرف بعض الأشخاص، حيث من أصل 600 صندوق تم اقتناؤها لم يتبق سوى 144 صندوق، مما يستوجب تعويضها بأخرى جديدة، الأمر الذي يعد تكاليفا إضافية للمؤسسة التي أُجبرت على تقليص مصاريفها لتغطية حاجاتها المادية، وفي هذا الصدد أكد فروج، أن مصالحه قامت برفع دعوى قضائية ضد المتورطين في سرقة هذه الصناديق التي حسبه- على المواطن المحافظة عليها لكونها كنقطة بداية لإنجاح عملية جمع النفايات بتيزي وزو.

فيما تم رفع 2325 طن من النفايات منذ بداية رمضان

 

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