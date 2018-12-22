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الوزارة دعتهم إلى التقرب من وكالات محلية رغم الجدل المثار

بنك البركة يباشر عملية استقبال طلبات الأئمة للاستفادة من قروض

  11 جوان 2017 - 19:16   قرئ 753 مرة   1 تعليق   الاقتصاد
بنك البركة يباشر عملية استقبال طلبات الأئمة للاستفادة من قروض

باشر بنك البركة رسميا استقبال ملفات موظفي قطاع الشؤون الدينية من الأئمة وغيرهم من الراغبين في الاستفادة من قروض استهلاكية لاقتناء سيارات ومنتجات كهر ومنزلية، ودعت وزارة الشؤون الدينية موظفيها للتقرب من وكالات وفروع البنك المحلية الموزعة عبر التراب الوطني والقريبة من مقر سكناهم لإيداع ملفات الاستفادة، في وقت عرفت فيه الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوزارية وهذه المؤسسة المالية جدلا حول مشروعيتها.

 

أطلق بنك البركة عملية استقبال طلبات موظفي الشؤون الدينية والأوقاف، قصد الحصول على قروض استهلاكية لشراء سيارات واقتناء تجهيزات كهر ومنزلية، إذ سيُفتح الباب أمام أكثر من 20 ألف إمام و3 آلاف موظف في القطاع للاستفادة من هذه القروض التي أثارت الجدل، واستدعى الأمر تدخل لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية، بعد الجدل الذي أعقب الاتفاقية التي أبرمتها مع بنك البركة نهاية ماي الماضي، وقالت اللجنة  إن بيع المرابحة للآمر بالشراء صحيح وجائز شرعا وهذا ما أفتى به أغلب العلماء وأقرته مجامع الفقهية ، ونشرت الوزارة توضيحا حول حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء، أعدته لجنة الفتوى، وقالت فيه  إن عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعد من العقود المستحدثة المعاصرة المتفرغة عن عقد المرابحة في شكله البسيط، وقد اعتمدته الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وانتشر العمل به في الكثير من البلدان كالجزائر ، وأشار التوضيح إلى العقد الموقع بين وزارة الشؤون الدينية وبنك البركة تم بانتهاج طريقة موافقة لأحكام الشريعة، ولكن ثمة اعتراض على هذا العقد كونه تصرف تحت طائلة المنع والتحريم، مستندا إلى جملة من الأدلة، وأضافت أنه  حرصا على تنوير الرأي العام، رجعنا إلى عدد من البحوث والكتابات الفقهية التي عالجت هذا الموضوع كتلك التي أنجزها الدكاترة سامي حمود، يوسف قرضاوي، حسام الدين عفانة، محمد صرصور، عبد المجيد عبد الله دية، والأستاذ علي بن عبد العزيز الراجحي، فاستخلصنا هذا العرض الموجز الذي يبين حقيقة بيع المرابحة للآمر بالشراء ومشروعيته ، معتبرة أن بيع المرابحة للآمر بالشراء صحيح وجائز شرعا، وهذا ما أفتى به أغلب العلماء وأقرته المجامع الفقهية. ولفتت لجنة الفتوى، إلى أن معاملة بيع المرابحة للآمر بالشراء تمر بعده مراحل هي وعد الآمر بالشراء من المصرف، ثم شراء المصرف للسلعة من البائع ومرحلة بيع المصرف السلعة للآمر بالشراء مع زيادة ربح، وهذه المرحلة هي التي يطلق عليها بيع المرابحة للآمر بالشراء، مشيرة إلى أن  كل عقد من العقود السابقة عقد مستقل والوعد ليس بيعا .

وترى الوزارة أن هناك فرقا واضحا بين أساس الفائدة في المصارف التقليدية وأساس الربح في المرابحة، فأساس الفائدة هو زيادة على النقد، وأساس الربح في المرابحة هو الزيادة على تكلفة سلعة، ولا يضر هذه المعاملة طريقة احتساب الربح سواء كانت مبلغا مقطوعا معينا أم نسبة مئوية من سعر الكلفة مساوية لسعر الفائدة أو مخالفة له، فالمهم حقيقية العقد وماهيته وليس الشكل.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (1 منشور)

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bearing is broken or damaged, the noise starts out very faint and becomes louder over time.
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