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بعد تحررها من المنتوج المستورد

انتعاش غير مسبوق لتجارة السيراميك المحلي في السوق الوطنية

  11 جوان 2017 - 19:19   قرئ 617 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
انتعاش غير مسبوق لتجارة السيراميك المحلي في السوق الوطنية

تعرف تجارة مادة السيراميك ذات الإنتاج المحلي انتعاشا كبيرا هذه الأيام، لاسيما بعد تحرر المنتجين المحليين من المنتوج المستورد من الدول الأوربية في مقدمتها إسبانيا، أو الدول الأسيوية، إثر قرار السلطات العمومية، بإدراج هذه المواد ضمن المنتجات الممنوعة من الاستيراد. 

 

بعد تحرر المنتوج الجزائري في السوق المحلية نوعا ما من المنتوج الأجنبي المستورد، خلق نوعا من التنافسية بين المنتجين المحليين فيما بينهم من حيث الجودة والكمية والأسعار، إذ بدا واضحا تركيز هؤلاء على جودة المنتوج كما ونوعا، والتي أصبحت تضاهي تلك المواد القادمة من الخارج، الأمر الذي يؤكد أن قرار الحكومة الجزائرية بفرض رخص الاستيراد على العديد من السلع ومواد البناء من أجل تقليص فاتورة الاستيراد كان صائبا بشكل كبير، ومن شأنه أن يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء عن الخزينة العمومية في ظل تراجع عائدات من العملة الصعبة، جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، كثّفت المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية المتخصصة في إنتاج مواد البناء، على غرار مادة السيراميك من نشاطها مؤخرا، قصد تغطية الطلب المحلي من هذه المواد، في ظل تراجع وجود السلع المستوردة في السوق الوطنية، بعد قرار الحكومة بإدراج بعض مواد البناء في قائمة السلع المعنية بالحصول على رخصة للاستيراد، مما أثار مخاوفا كبيرة في أوساط الدول التي جعلت من الجزائر مفرغة لسلعها ومنتجاتها.

أثبت المنتجون المحليون أنهم قادرون على تلبية حاجيات السوق الوطنية من هذه المواد بجودة عالية وبأسعار تنافسية مع إمكانية تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج، حيث إن إعلان إفلاس بعض المؤسسات المنتجة لمواد السيراميك في إسبانيا بعد تقص مبيعاتهم في سوق الجزائرية، دليل على تمّكن المؤسسات الجزائرية من إحداث توازن بالسوق، من خلال تعويض الكمية التي كانت تستورد من الخارج.  

من جانب آخر، عمد العديد من المنتجين الجزائريين إلى التوجه نحو الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية من أجل تسويق منتجاتهم، إلا أنّ العراقيل والإجراءات البيروقراطية التي يصطدمون بها، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على شهادة المطابقة ورخصة التصدير، ناهيك عن التأخير في تحويل السلع على مستوى الموانئ، جعل العديد منهم يتراجعون عن فكرة التصدير إلى إشعار آخر.

 

لطفي العقون

 

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