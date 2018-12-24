ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات سعودية

ارتفعت أسعارالنفط في تعاملات يوم الثلاثاء مدفوعة بتصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح حملت توقعات متفائلة بشأن بلوغ مستوى التوازن في السوق العالمي للخام.

وصعدت أسعار التعاقدات الآجلة لخام "برنت" بمقدار 20 سنتا، أو 0.41% عن مستوى إغلاقها السابق إلى 48.49 دولار للبرميل.

في حين، ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 18 سنتا أو 0.39% إلى 46.26 دولار للبرميل.

وتوقع وزير الطاقة السعودية في تصريحات له يوم الأحد تسارع وتيرة هبوط المخزونات النفطية العالمية خلال الأشهر القليلة القادمة.