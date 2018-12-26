فيما استفادت الولاية من أربعة مذابح

حجز 2.1 طن من اللحوم البيضاء الفاسدة في وهران

كشفت مصادر مطلعة عن تمكن مفتشية البيطرة التابعة لمديرية الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، منذ بداية شهر رمضان من حجز ما يزيد عن طنين ومائة كيلوغرام من اللحوم البيضاء متعفنة وفاسدة غير صالحة للاستهلاك من قبل مكاتب النظافة والبيطرة، غالبيتها تم العثور عليها داخل مذابح غير شرعية وبعض الأسواق الأسبوعية.

حسب مصادر المحور اليومي ، فإن عملية الحجز تمت بالتنسيق المشترك مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين، وقد كانت فرق مصالح مفتشية البيطرة شددت الرقابة على القصابات وكذلك المذابح والمسالخ الشرعية، من أجل الحرص الشديد على صحة وسلامة المستهلك خلال الشهر المبارك الذي يكثر في الطلب على اللحوم البيضاء، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة مع أسعار اللحوم الحمراء الطازجة من لحم الغنم أو البقر الذي تناطح أسعاره السحاب، رغم أن الجزائر لديها ثروة حيوانية هائلة من الغنم تفوق الخمسة والعشرين مليون رأس.

في السياق ذاته، لجأت مصالح مفتشية البيطرة بزيارات فجائية لتفادي تهرب أصحاب القصابات وبعض المسؤولين عن المسالخ، حيث شددت على ضرورة التحلي بشروط النظافة وحفظ الدجاج وبقية اللحوم البيضاء مثل الديك الرومي وغيره، كونها شديدة الحساسية وتتعرض للتلف بسرعة، لا سيما في ظل الارتفاع المعتبر لدرجات الحرارة منذ حلول الشهر الفضيل، ووجهت مصالح مفتشية البيطرة خلال خرجاتها الميدانية العديد من المخالفات معظمها تتعلق بعدم الالتزام بشروط النظافة والحفظ والوسم، من جهتها تمكنت مصالح مديرية التجارة وهران وسط خلال النصف الأول من الشهر الفضيل، من حجز ما يزيد عن 500 قنطار من اللحوم الحمراء والبيضاء غير الصالحة للاستهلاك، غالبيتها تم ذبحها وسلخها عبر العديد من المذابح غير الشرعية، خاصة بمنطقة حاسي بونيف وبوتليليس بوهران، أين كانت موجهة نحو الاستهلاك وهي تشكل خطرا جسيما على صحة وسلامة المستهلك المحلي الذي ينحاز لاقتنائها، نظرا لتخفيض الباعة لأسعارها مقارنة مع تلك التي تباع في القصابات الشرعية التي تراعي جميع إجراءات الحفظ والسلامة الغذائية.

في سياق ذي صلة، كشفت مصدر مطلع بمفتشية البيطرة على مستوى مديرية الفلاحة، أن مصالحه في إطار الحفاظ على المصلحة العامة والصحة العمومية، قررت منح اعتمادات لإنشاء أربعة مذابح للحوم البيضاء، منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى أن قضية الملفات المودعة من قبل العشرات هي حاليا تحت الدراسة الإدارية والتقنية، وسيتم منح أصحابها الاعتمادات القانونية قبل نهاية السنة الجارية. جدير بالذكر، أن عاصمة الغرب تتوفر على سبعة وعشرين مذبحا قانونيا للحوم البيضاء موزع على إقليم الولاية، وتمت إضافة أربعة جديدة على مستوى كل من بلدية حاسي بونيف، وعين الترك، عين البيضاء بالسانيا وبئر الجير.