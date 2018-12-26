مع ارتفاع الحرارة فوق 50 درجة وتزامنها مع شهر الصيام

سوناطراك تقلص فترة عمل عمالها من 10 إلى 7ساعات يوميا

برمجت شركة سوناطراك -وككل سنة-بحلول فصل الصيف المعروف بارتفاع درجات الحرارة خاصة وتزامنه مع شهر رمضان مثلما هو الحال اليوم، توقيتا زمنيا استثنائيا ابتداء من 5 إلى غاية 12 صباحا، ليمس مناصب معينة دون أعوان الرقابة قصد ضمان ديمومة لإنتاج الشركة التي يعتمد الاقتصاد الوطني على 94 بالمائة من عائداتها.

يُكابد عمال قواعد الحياة والحقول البترولية الاستكشافية والإنتاج بمناطق الجنوب في نشاطهم في هذه الفترة الحساسة من السنة مع ارتفاع لدرجات الحرارة يستحيل العمل في الفترة التي تتراوح ما بين 12 صباحا إلى غاية 16 مساء باعتبار مهمة العمال من بين المهن الشاقة التي تتطلب جهدا كبيرا في الميدان. مع حلول فصل الصيف الذي تزامن في شهر رمضان، يلقى عمال شركات سوناطراك خاصة في الجنوب صعوبات ومشقة في ظل الظروف المناخية الصعبة من ارتفاع لدرجات الحرارة فوق 50 درجة مما يجعل مهمتهم مستحيلة في النهار، خاصة وأن الحكومة تراهن على تطوير الإنتاج والعمل 24/24 ساعة دون انقطاع. في هذا الصدد، كان لنا حديث مع أحد العمال المهندسين بمنطقة حاسي مسعود م.س في اتصال بـ المحور اليومي ، حيث كشف بأن الشركة قامت منذ بداية شهر رمضان الذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة تفوق 50 درجة، بتعديل مواقيت العمل لينطلق العمل من الساعة 5:00 صباحا إلى غاية 11:30 أو 12:00 في بعض الأحيان نظرا لمشقة مهمة عمال سوناطراك في الورشات في مواجهة مباشرة لحرارة الشمس التي وصفها بـ الشديدة التي لا تطاق ، عوض التوقيت العادي طيلة أشهر السنة الذي كان مبرمجا من 6:00 صباحا إلى غاية 18:00 مساء دون انقطاع، مشيرا إلى أن مجموعات العمال والأفواج لم تتغير ولم تُعدّل حتى وظلت على حالها ماعدا التوقيت الساعي فقط الذي تم تعديله.

وأكد محدثنا في السياق ذاته، أن بعض المناصب مستثناة من تعديل ساعات العمل لايمسها التعديل بالنظر لحساسية مهمته على غرار أعوان المراقبة، موضحا بأن هذه الفئة تحرص على مراقبة عمل آلات الحفر ونشاط الاستكشافات وغيرها من المهام التي تتطلب تركيزا وحضور العامل في الميدان لتفادي أي خطأ أو خلل في العمل لضمان استمرارية الإنتاج الذي تعول عليه الجزائر في ظل استمرار أزمة تراجع الأسعار في السوق الدولية.

بالمقابل أكد المستشار السابق بوزارة الطاقة أحمد مشراوي في تصريح خص به المحور اليومي ، بأن عمال سوناطراك لا يمكن ان تقلص ساعات عملهم على غرار عمليات حفر الآبار والإنتاج التي تعد من بين المهام التي تنشط دون انقطاع طيلة 24 ساعة ومن غير الممكن توقيف نشاط الآلة ولو لساعة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتعديل ساعات العمل استثناء في فصل الصيف خاصة بتزامنه مع شهر الصيام، حيث تقوم بتخصيص أفواج للعمل بالتناوب تعمل 12 ساعة في النهار ومنحهم ساعتين مدة راحة، لضمان الإنتاج دون انقطاع 24/24 ساعة فضلا عن عمل بعض الأفواج بمبدأ 4/4 أسابيع وبعدها يستفيدون من راحة لحوالي شهر وهكذا دواليك لباقي العمال.