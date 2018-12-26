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انخفاض الجباية البترولية يجبرها على اتخاذ تدابير لتعزيز خزينة الدولة

الحكومة تتجه لفرض ضرائب جديدة في قانون المالية 2018

  13 جوان 2017 - 23:59   قرئ 820 مرة   1 تعليق   الاقتصاد
الحكومة تتجه لفرض ضرائب جديدة في قانون المالية 2018

  دخلت الحكومة الجديدة في مهمة البحث عن طريقة لمجابهة الشح المالي، بعد تواصل انهيار أسعار البترول وتراجع الجباية النفطية، ومن المقرر أن تفرض حكومة تبون ضرائب جديدة على المواطنين لتعزيز مداخيل الخزينة العمومية.

 

كل المؤشرات إلى توجه الحكومة الجديدة لعبد المجيد تبون نحو فرض ضرائب جديدة على المواطنين وزيادات مرتقبة في أسعار السلع والخدمات في مشروع قانون المالية 2018، والتي باشرت عدة وزارات في إعداد مسودته، على أن تناقشه الحكومة شهر سبتمبر المقبل وتقوم بتمرير القانون على البرلمان للمصادقة عليه في أكتوبر من السنة الجارية 2017.

في سياق ذي صلة، من المنتظر أن يتم تقديم اقتراحات لاتخاذ إجراءات جبائية جديدة على المواطنين والمؤسسات والخدمات العمومية، بالإضافة إلى تدابير جبائية جديدة في إطار تبسيط الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال. يبدو أن الحكومة ستضطر مرة أخرى إلى رفع أسعار الطاقة والوقود للسنة الثالثة على التوالي من أجل تدعيم الخزينة العمومية وتعويض الشح الموجود بها، في ظل تراجع عائداتها من العملة الصعبة، بعد انهيار أسعار النفط وفقدان برميل النفط لأكثر من 70 بالمائة من قيمته منذ جوان 2014. في الصدد ذاته، دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول الحكومة إلى ضرورة تغيير استراتيجيتها الاقتصادية وانتهاج برنامج الحكم الراشد وتشجيع الكفاءات، بالإضافة إلى دراسة تحولات الاقتصاد العالمي آفاق 2020 إلى 2030 ومعرفة التحولات الطارئة في جميع المجالات بما فيها المجال الاقتصادي والأمني، وكذا تشجيع قطاعات السياحة، الفلاحة والخدمات.

وأكد مبتول في تصريحه لـ  المحور اليومي ، أن الجزائر مهددة باللجوء إلى الاستدانة الخارجية، من خلال صندوق النقد الدولي في 2019، إذا استمرت هذه الوضعية على حالها، موضحا أن احتياطي الصرف الخارجي بلغ 100 مليار دولار شهر ماي الماضي، مشيرا إلى أن المعطيات الراهنة تؤكد انخفاض هذه القيمة إلى 90 مليار دولار أواخر السنة الجارية 2017، كما تطرق محدثنا إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى انخفاض نسبة النمو في الجزائر إلى 1.1 بالمائة في 2018 وأقل من 1 بالمائة في 2019.

وانتقد محدثنا الطريقة التي كان يسيّر بها الوزير السابق عبد السلام بوشوارب قطاع الصناعة، قائلا إنّه كاد أن يودي بالاقتصاد الوطني إلى الهاوية، لاسيما أن قطاع الصناعة في الجزائر لا يساهم في الناتج الداخلي الخام سوى بـ 5 بالمائة، وعاد مبتول إلى مصانع تركيب السيارات، التي اعتبرها طريقة سهلة انتهجها بعض رجال الأعمال لتحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير، موضحا في هذا الشأن، أن مصانع تركيب السيارات ستتسبب في خروج 6 ملايير دولار من العملة الصعبة إلى الخارج في 2019 نظرا لاستيراد غالبية المواد الأولية لتركيب السيارات.    

لطفي العقون

 

تعليقات (1 منشور)

حمزه 14/06/2017 00:36:10
رفع الجبايه لكن ليس على حساب المواطن في المحروقات يمكن زياده الاسعار في البنزين وغاز البترول ولكن عدم زياده الاسعار في المازوت لدعم الفلاحين وعدم زياده اسعار النقل ولكن زياده اسعار الجبايه للمؤسسات والمستوردين و تطبيق الجبايه على مصنعي قطع غيار السيارات الدين اعفاهم سلال من الجبايه وتطبيق جبايه على مؤسسات اونساج تكون رمزيه ب50000دج وعلى بيع السيارات القديمه وغيرها والتوجه لتمليك الاراضي الامتيازالفلاحي واستغلال المناجم واقامه المصانع لاستغلال معادن الحديد والرصاص والزنك وغيرها واستغلال منجم غار جبيلات بعقلانيه 20مليون طن او15مليون طن سنويا ليس كما خططت الحكومه السابقه ب40مليون طن لانه احتياطاته حوالي مليار طن يعني نفاده خلال 25عام واقامه صندوق سيادي ب50مليار دولار لشراء حصص في الشركات الاجنبيه والبنوك وغيرها والارباح نصف يستثمر في الصندوق السيادي ونصف يوضع في صندوق للازمات يلجا اليه في حاله الضروره كهده الازمه او لتسديد الديون او لاقامه مشاريع كالمصانع وغيرها وتطوير الفلاحه وصناعه الملابس والاحديه والصيدله ادوات البناء والنجاره والحداده وصناعه الهواتف والات القطع والمثاقب ك ايلتي وبوش وكراون
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